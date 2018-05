El Municipio informa que continúan vigentes los servicios de transporte directos a plaza Italia para pasajeros de Campana. A través de la línea 194, los usuarios de la ciudad cuentan con cuatro servicios directos exclusivos. Este beneficio que lleva más de un año de vigencia llegó a los vecinos luego de que el intendente Sebastián Abella realizara gestiones ante la empresa La Nueva Metropol S.A. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte informaron que dado que durante estos recorridos no se ocupan la totalidad de las plazas. Por ello, para completarlas, las unidades bajan en los puentes de Maschwitz (Ruta 26) y Garín. Además, detallaron que los horarios de estos servicios exclusivos son, por la mañana, 5:30, 6:10, 6:30 y 7; por la tarde, 17:30, 18, 18:30 y 19. Por otra parte, comunicaron que se incorporó un nuevo servicio a Retiro. Este tiene paradas en Escobar, rutas 197 y 202, Puente Saavedra y estación de Retiro. Finalmente, comentaron que "las unidades ploteadas como Plus cuentan con solo una puerta y las comodidades en su interior como los servicios directos".

La empresa ofrece servicios exclusivos para vecinos de la ciudad. Pasajeros de Campana: Continúan los servicios directos a Plaza Italia. Los usuarios de la c... https://t.co/4FRMPVMkUo #EducaciónySociedad — LAD.FM (@LADdigitalFM) 6 de mayo de 2018

Transporte: continúan los servicios directos a Plaza Italia para pasajeros de Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: