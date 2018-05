Hoy, el CeMAV no emitirá boletas de Gas Natural

Es por problemas en el sistema central de la compañía prestadora de servicio. El Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV) informa a la comunidad que en este lunes no podrá emitir facturas de Gas Natural. Según informaron, se debe a problemas operativos en el sistema central de la compañía prestadora del servicio. Desde el CEMAV informaron además que "se comunicará cuando el servicio se restablezca".

