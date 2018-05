"ExtraClase los ayuda a expandir la mente y a ver la realidad de una manera diferente"

P U B L I C



Las familias de tres de los egresados del programa de educación no formal de Tenaris cuentan el impacto que tuvo en sus chicos. En abril, el proyecto comenzó su sexto año consecutivo en la Escuela Nº 13 de Campana. Federico no quería faltar ni un solo día a ExtraClase, el programa de Desarrollo Social de Tenaris que consiste en agregar 3 horas adicionales de educación extracurricular por día. Era tal su entusiasmo que comenzaba a prepararse incluso antes de que su papá lo hiciera para ir a trabajar, aunque vive a no más de 200 metros de la Escuela Primaria Nº13 de Campana, donde Tenaris lleva adelante desde hace cinco años este programa de educación no formal. "Además de ir a aprender, era un lugar donde se sentía feliz y motivado", asegura su mamá, Luciana Tornatori. Un espacio al que resultó difícil decirle adiós. La coordinadora de ExtraClase, Mariana Abadia, explica que el programa busca la "adquisición de herramientas en lo socioemocional, en las prácticas del lenguaje y en el razonamiento matemático". A los chicos se les hace un seguimiento de su rendimiento académico en la escuela para saber cómo impactan los contenidos y metodologías aplicados. Asimismo, se genera un canal abierto de diálogo con las familias para estar al tanto de sus necesidades e inquietudes en casa. "En ExtraClase sacan cosas que ni ellos mismos sabían que tenían adentro: de repente aparece el científico, el artista, el músico. Creo que por ahí pasa el secreto", señala Gabriel Díaz, papá de Federico, quien el año pasado, el último de su etapa de primaria, logró ser abanderado de la escuela. Julio César Figueroa y Gabriela Rosato son los padres de Agustina, otra de las egresadas. "Ella era muy tímida, y ExtraClase la ayudó a desenvolverse más, a ser más sociable. Y también a nivel académico: antes le costaba sentarse y hacer la tarea, pero cuando comenzó con el programa merendaba y enseguida se ponía a hacerla y te contaba todo lo que habían visto", relata Gabriela. "Yo tuve una primaria muy apretada porque trabajé desde chico, y quiero que mis hijos aprovechen las oportunidades que tienen. Y no todos los días se da que una empresa privada apoye a una escuela del Estado", expresa por su parte Julio César. Valentín, hijo de Tania Videla, alternó el último año de primaria y los talleres de ExtraClase con el proceso de ingreso a la Escuela Técnica Roberto Rocca, donde fue admitido y beneficiado con una beca completa. Su mamá afirma que el paso por ExtraClase le ayudó a "expandir su mente" y "a mirar la realidad de una manera diferente". "Los chicos aprenden un montón de temas y de una manera que se re enganchan, por lo que terminan compartiéndolo en familia", destaca. "Cuando miro el conjunto que ExtraClase y la Escuela Nº13 han formado -comparte Luis Grieco, gerente de Desarrollo Social de Tenaris -, veo el resultado de un trabajo articulado entre la empresa, equipo directivo y docente y las familias de los chicos. La educación es una apuesta que Tenaris siempre hizo y seguirá haciendo". Otro comienzo Con un total de 200 participantes, ExtraClase empezó en abril su sexto año consecutivo de funcionamiento a contraturno en la Escuela Nº13 del barrio Héroes de Malvinas. "Este año los chicos tendrán siete disciplinas distintas. Además de las horas de ciencia, ahora se le suman los talleres de arte, recreación, animación digital, ajedrez, periodismo y música", precisa Abadia. La tecnología seguirá jugando un papel clave. En 2017 el taller de programación inició a los chicos en un mundo nuevo: en este 2018, esa misión la continuará el de animación digital, destinado a los alumnos de tercera fase (5º y 6º de primaria). "Hay muchas expectativas: apunta tanto a fomentar lo creativo como el pensamiento lógico-matemático", explica la coordinadora de ExtraClase, una iniciativa que se renueva.







