Entrenar la zapada, el poder de la risa y un mensaje de base claro: bancar la construcción de cultura local. Los "Varietales por doquier", preparan un nuevo espectáculo que pronto será estrenado en el Centro Cultural y Teatro La Rosa. Conversar con personas que están enamoradas de sus proyectos, contagia. El brillo en los ojos, el modo de explicarse y explicar lo que hacen, las ideas y los planes que tienen a futuro. Leo y Fede me reciben en la "Daniela Pandiani", la sala de teatro que está en el segundo piso del Centro Cultural y Teatro La Rosa. Allí los "Varietales" comenzaron a juntarse las primeras veces para darle forma al proyecto: un ciclo de exploración en un área prácticamente virgen en Campana como es la improvisación teatral. De ese primer ciclo ya pasaron 4 años, algunas caras cambiaron, ganaron experiencia y soltura pero decidieron volver al lugar que los vio nacer para poder llevar la risa y la actuación al son de sus convicciones y deseos. Ida y vuelta Tal vez la risa esté subestimada. Olvidamos su importancia vital, la magia que posee su sano hábito. Una vida sin risa es una vida a lo menos seria y su falta prolongada pude hacerse sentir tanto como la de un ser querido: "Una vez un una mujer me abrazó y me dijo que era la primera vez que reía en años. Le habían detectado un tumor y desde entonces estaba muy deprimida. Se la veía feliz y al marido emocionado", me cuenta Leonel Vallejo (31) quien junto a Federico Rodríguez (30) Carolina Ponce (21) y Gastón Meo (37) integra "Varietales por doquier". "Muchas veces nos tentamos y quedamos rojos arriba del escenario pero a la gente le gusta eso" cuenta Fede. "Es verdad absoluta, pura sinceridad", explica Leo. Aunque existe un claro marco teatral, la dinámica del show se centra en lo que proponga el público. A lo largo del espectáculo, los artistas piden a la gente que aporte títulos, nombres e ideas en papelitos que reparten junto con lapiceras. La gente escribe y luego todo se mezcla en una gran bolsa. Después, el grupo va sacando papeles al azar e improvisan sobre lo escrito. "Es anónimo, por lo que se puede escribir lo que se quiera. Se pueden sentir los secretos en el aire", dice Leo con un dejo romántico, y así se entiende la clave del éxito del cuarteto: la gente participa de forma indirecta, no tiene que exponerse y puede escribir en el papel lo que se le pase por la cabeza, tan delirante como catártico sea. Pero que "el papelito" salga depende de la suerte, son las manos de los actores las que deciden a ciegas. "La gente quiere que salga lo que propuso en su papel entonces si no sale, vuelve a la siguiente función porque quiere que salga lo suyo", dice Leo riendo. Igualmente, si tu papelito no sale, saldrá en los ensayos. "Varietales" entrena todas las semanas y utiliza las ideas del público que quedaron en el fondo de las bolsas para practicar, lo que da cuenta de la profesionalidad y la pasión con la que toman su trabajo. "Tenemos un público que nos sigue siempre, y es de todas las edades. El boca en boca que se generó esta muy bueno", dice Fede y Leo reflexiona: "La gente puede venir las veces que quiera porque aunque los ejercicios se repitan, lo que pasa en el escenario cambia. Es como un partido de fútbol: todos sabemos las reglas, pero siempre es diferente". "Nos reímos muchísimo, es un juego muy gratificante. La improvisación te lleva a una sorpresa continua", concluye Fede. Soñar despiertos Además de las puestas en escena, los "Varietales" también piensan en plantar la semilla en otros campanenses a partir de la organización de seminarios de improvisación. El 7 de abril fue el primero: un intensivo de tres horas que planean repetir antes que finalice el año. En este ciclo quieren volver al escenario en la "Daniela Pandiani" para convertirla en su cuartel general y así conquistar la ciudad: "La idea es que nuevas personas se animen. Al quedarnos en un lugar por un tiempo largo, la gente puede hacerse un lugar en la agenda. Nosotros somos de acá. Donde queremos que nos vaya bien es en nuestra ciudad. Estamos enfocados en crecer, en que cada vez más gente nos vea. Si en Campana hay un techo, es por la falta de costumbre de conectar con la cultura local y queremos romper con eso", dice Leo con fuertes convicciones y continúa: "Bancamos La Rosa porque es el único teatro independiente, por eso hay que empujarlo entre todos. Es importante que la gente de la ciudad venga. Por ahí va al teatro en Capital o cuando está de vacaciones en la costa pero acá también hay una propuesta. No sólo hay improvisación, también hay teatro clásico. No todo es para todos, seguramente hay cosas que no gusten pero no por eso uno deja de ir al teatro. Sé que "Varietales" por lo menos no le va a aburrir". "Hay gente que nuca pisó el teatro y el espacio ya tiene 16 años. "Hay cierto prejuicio con las producciones locales. A nosotros nos ayudó mucho el Camping Artístico que todos los veranos se arma en la plaza Eduardo Costa. Al ser en un espacio público, te ayuda a abrirte. Es clave apoyarnos entre nosotros, los artistas. Si conectamos pueden surgir grandes cosas", reflexiona Fede. Hablando de planes a futuro, Leo es el más soñador: "Ahora invertimos todo en el show pero sería hermoso poder vivir de esto. Dedicarnos a full, ensayar todos los días, hacer varias funciones semanales. Es una movida que se tiene que dar de a poco pero no nos limitamos". El grupo tiene un muro de Facebook, canal por donde actualizan información y publicitan las funciones. Habrá que estar atentos a las novedades, que en "Varietales" parecen ser una constante.

Los mejores Varietales de la región: Leonel Vallejo y Federico Rodríguez, cosechados en Campana; Carolina Ponce de León y Gastón Meo, en Zárate.



Por Santiago Tomás Mengual

