"Sin principio ni final", espectáculo en el Pedro Barbero

El festival de danzas a cargo de la profesora Claudia Giuppone será el próximo domingo 13 de mayo a las 19:30 horas. El show es gratuito pero se solicita la donación de un alimento no perecedero o juguete para aquellos que lo necesitan. El próximo domingo 13 a las 19.30 horas en el teatro Pedro Barbero se llevara a cabo el festival de danzas "Sin Principio ni final", a cargo del ballet taller municipal de la Prof. Claudia Giuppone. En esta ocasión participan alumnas de los talleres del barrio del Pino, Lubo, Santa Lucía, San Cayetano, Casa Cultura Joven y Teatro, quienes subirán al escenario por primera vez en su mayoría, sumando los chicos de la academia que Claudia posee. Este espectáculo será motivo de festejo por los 30 años de enseñanza que Claudia lleva adelante en forma consecutiva. El tema que da nombre al espectáculo será bailado incluso por ex alumnos. Para este show Claudia cuenta con la asistencia de dirección de Ricardo Benítez, Rocío Ramírez, Giuliana Marzano, Evelyn Alencastro, Tomas Gomez, Mica Rondan, Claribel Monzon, quienes también se suman presentando coreografías, como artistas invitados estará la Prof. Sol Nuñez de la vecina ciudad de Zarate y la Comparsa Estrellas de Campana. El sonido e iluminación a cargo de Pedro Villalba, pantalla DVM de Jorge Nicrosini videos Norberto Burgueño, grabaciones DJ Juanjo, asistencia en sala Ricardo Lorenzo, peinados BCG, Maquillaje Claribel Monzón, todo bajo la dirección general de Claudia Giuppone con el auspicio de la Municipalidad de Campana, secretaria de Cultura. Desde las 19.30 horas se podrá presenciar danzas clásicas, españolas, árabe, hip hop, reggaetón, free dance, twertk y mucho más cerrando con un cuadro coreográfico lleno de color. La entrada es libre y gratuita pero se solicita un alimento no perecedero o juguetes que serán entregados a Pablo Monterrosa con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan.



Festival de Danzas Claudia Giuppone



"Sin principio ni final", espectáculo en el Pedro Barbero

