El club San Lorenzo, de Jacob y Chiclana, articula una iniciativa gratuita con la Escuela 8 para que sus alumnos se inicien en la práctica deportiva a través del básquet. "Somos un club vivo y abierto a la comunidad", resume su orgulloso presidente. Hoy por la mañana y por la tarde, más de 200 alumnos de la Escuela 8 participarán de un taller de básquet en la flamante cancha que el club San Lorenzo tiene en el primer piso del establecimiento. Ambas instituciones son vecinas y juntas ocupan todo el frente de la calle Chiclana al 600, entre Jacob y Coletta. "Nos contactamos –dice el Presidente Jorge Babio- con el profesor Alejandro Abaz y la idea es dar básquet "Premini" y "Mini", captando inicialmente a los chicos que van a la escuela del barrio y armamos el proyecto. Hablamos con la Directora del colegio, diferentes autoridades, e incluso se comunicó a los padres cual es la intención. También queremos dar una merienda antes de cada clase y que recién ahí empiece la práctica. Toda la actividad de la escuelita de básquet será gratuita. Lo pensamos como una forma de ayudar a los padres a sacar a sus pibes de la calle, y que a través del deporte se vinculen a una vida sana. Es una apuesta a largo plazo". En el "largo plazo", la institución también sostiene y apoya a la "Peña Roberto Telch" que cuenta con su propio espacio dentro del club. La "Telch" llegó a ser la más importante de la Provincia de Buenos Aires en cantidad de adherentes durante los años ’90, sumando más de 500. "Hoy –señala el Tesorero Walter Russo- ese número cayó un poco, pero sigue siendo una masa importante de gente y es nuestro semillero de futuros dirigentes. Por ejemplo, entre otras actividades, la peña sostiene un vínculo con el merendero del barrio Dignidad". Fundado en 1935, San Lorenzo es uno de los pocos clubes "de barrio" de Campana que no sólo no perdieron identidad y contenido, sino que se encuentra con sus papeles en orden y en pleno crecimiento. "Nosotros nos criamos acá en este club, somos del barrio "del sanjón" y siempre estuvimos vinculados. No es como otros clubes donde no fue quedando nadie. Muchos clubes cayeron en manos del conserje del bufet, pero de social y deportivo tienen poco o nada", comenta Babío. En ese sentido, San Lorenzo no tiene necesariamente una gran masa societaria, pero sí una gran oferta arancelada de diferentes actividades que financian su mantenimiento: desde bailes organizados por la "Súper Súper Tropical Barrientos" todos los fines de semana, pasando por el maxi vóley, el patín, el taekuondo, la zumba, la gimnasia artística o la cancha de fútbol 5, y el alquiler de salones totalmente equipados y de circulación independiente. Así, hoy puede verse al San Lorenzo totalmente pintado a nuevo, inaugurando baños, vestuarios y cancha de básquet, e incluso reconvirtiendo la abandonada cancha de bochas en el nuevo y generoso salón "Azulgrana". "Somos un club vivo y abierto a la comunidad", resume el orgulloso presidente.

PERTENENCIA. Babío y Russo, orgullosos cuervos que trabajan para el club del barrio que los vio crecer.



Deporte e Inclusión:

Buenos vecinos

