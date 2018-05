Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 08/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 08/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

NUEVA PISTA: Tras casi 16 años del homicidio de María Marta García Belsunce, surgieron nuevas pistas para intentar esclarecer el asesinato.- SUBIÓ, PERO NO TANTO: La cotización oficial promedio del dólar subía dos centavos este lunes a 21,526 pesos para la compra y 22,296 pesos para la venta.- EN LA MIRA: La AFIP confirmó que salió a buscar uno por uno a todos los trabajadores que tienen dos empleos para que paguen el impuesto a las Ganancias.- COIMAS BRASILEÑAS: Odebrecht pagó coimas por US$ 25 millones a funcionarios argentinos.- PERIODISTA ENVENENADOR: Franco Rodrigo Gaspar Cinco fue condenado por el Tribunal de la Sala II de Juicio de Salta a cadena perpetua por la crimen de Alejandra Ximena Párraga y su hijo.- SUBIÓ, PERO NO TANTO La cotización oficial promedio del dólar subía dos centavos este lunes a 21,526 pesos para la compra y 22,296 pesos para la venta, según el relevamiento del Banco Central. El tipo de cambio había cerrado el viernes en un promedio de 21,515 pesos para la compra y 22,280 pesos para la venta. El dólar continúa fortaleciéndose a nivel global y las monedas de economías emergentes lideraban los ajustes a la baja como en los últimos días. En ese contexto, el peso mexicano perdía 1,76% frente al billete estadounidense; seguido por el peso chileno y la lira turca, con 1,56% y 1,04%, respectivamente; el real brasileño retrocedía 0,57%. EN LA MIRA La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó este lunes que salió a buscar uno por uno a todos los trabajadores que tienen dos empleos para que paguen el impuesto a las Ganancias. El organismo que conduce Leandro Cuccioli publicó un comunicado en el que les aclara a los trabajadores que deben declarar todos los empleos registrados que tengan para abonar el impuesto a las Ganancias. La AFIP salió a "aclarar" la situación después de que trabajadores denunciaran el descuento compulsivo del tributo que ha generado que los afectados observen sus recibos de sueldo en cero o que sean informados de una deuda que puede superar el monto de más de un salario. COIMAS BRASILEÑAS La constructora brasileña Odebrecht pagó coimas por US$ 25 millones a funcionarios argentinos en la obra para la extensión de las redes troncales de gasoductos, según confesó en Brasil uno de los máximos ejecutivos de la compañía, Marcio Faria, quien se acogió al régimen de la delación premiada. Ante los fiscales que escucharon su confesión en Curitiba, Faría identificó al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y al lobista Jorge "Corcho" Rodríguez como los intermediarios de esos sobornos, antes y después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner en 2010. PERIODISTA ENVENENADOR El periodista Franco Rodrigo Gaspar Cinco fue condenado por el Tribunal de la Sala II de Juicio de Salta a cadena perpetua por la crimen de Alejandra Ximena Párraga y su hijo en Salta. El joven de 26 años estaba acusado de envenenarlos con cianuro. La defensa de Gaspar Cinco había pedido la absolución, pero la sentencia coincidió con el pedido de la fiscalía y la querella. El hecho por el que se lo juzgó sucedió el 5 de junio de 2017. Según la acusación, el periodista le dio a su novia una botella diciéndole que era agua bendita para que le de a su hijo que estaba enfermo. Cuando el bebe empezó a convulsionar, la madre le hizo respiración boca a boca y tomó contacto con el veneno. NUEVA PISTA Cuando faltan cinco meses para que se cumplan 16 años del homicidio de María Marta García Belsunce, ocurrido en el country Carmel, en Pilar, surgieron nuevas pistas para intentar esclarecer el asesinato: fueron halladas nuevas muestras de ADN de las evidencias recolectadas en su momento en la escena del crimen. Tras el hallazgo, los fiscales a cargo de la investigación citaron a siete personas para hacer un cotejo genético. Los fiscales de Pilar María Inés Domíngez y Andrés Quintana citaron para el cotejo genético al exvecino de Carmel, Nicolás Pachelo, su exmujer Inés Dávalos Cornejo y cinco hombres que en el momento del homicidio trabajaban como vigiladores en el country. Se trata de los siete imputados que tiene la causa.



