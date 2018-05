Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 08/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 08/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

TENIS: VICTORIA EN MADRID: el argentino Diego Schwartzman se reencontró con el triunfo al vencer 6-1 y 6-3 al francés Adrian Mannarino.- BOCA, A UN PUNTO: Luego de ganarle 2-0 a Unión de Santa Fe como local. Boca Juniors volvió a tomar tres puntos de ventaja sobre Godoy Cruz y quedó a un punto de coronarse campeón de la Superliga Argentina de Fútbol.- SUDAMERICANA; SAN LORENZO: el Ciclón se impuso 1-0 como local en el Nuevo Gasómetro.- PRIMERA B METRO: El fin de semana se definieron los cruces de primera fase del Reducido de la Primera B Metropolitana.- PRIMERA C: Defensores Unidos tendrá hoy la oportunidad de consagrarse campeón de la Primera C y lograr el ascenso a la Primera B.- PRIMERA D; CLAYPOLE: derrotó ayer por 2-0 a Yupanqui y todavía mantiene viva su ilusión de permanecer en la categoría.- TC; ARDUSSO EN POSADAS: En la final de la temporada, Ardusso (Torino) se acomodó en el segundo lugar del campeonato.- MÁRQUEZ EN EL MOTOGP: El español, a bordo de una Honda, se adjudicó el Gran Premio de Jérez (España), liderando el campeonato mundial.- PLAYOFFS LIGA NACIONAL: comenzaron los playoffs de la Liga Nacional de Básquet.- PLAYOFFS NBA: Las dos series semifinales de la Conferencia Este quedaron al borde de a definición.- BOCA, A UN PUNTO Luego de ganarle 2-0 a Unión de Santa Fe como local con dos goles de Ramón "Wanchope" Ábila en la parte final del encuentro, Boca Juniors volvió a tomar tres puntos de ventaja sobre Godoy Cruz y quedó a un punto de coronarse campeón de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Y eso puede conseguirlo mañana miércoles, cuando enfrente desde las 20 horas como visitante a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el partido suspendido de la 25ª fecha. En tanto, la jornada 26 dejó los siguientes resultados: San Martín (SJ) 0-2 Vélez Sarsfield; San Lorenzo 2-0 Belgrano; Argentinos 1-2 Godoy Cruz; Arsenal 4-0 Rosario Central; Newells 1-0 Defensa y Justicia; Talleres 0-0 Huracán; Atlético Tucumán 1-1 Olimpo; Temperley 1-2 Patronato; Independiente 2-2 Gimnasia (LP); Tigre 0-0 Lanús; Boca Juniors 2-0 Unión; Estudiantes 1-2 Racing Club. Anoche, al cierre de esta edición, jugaban Banfield vs Chacarita y Colón vs River Plate. Así, la parte alta de la tabla de posiciones de la Superliga se encuentra de la siguiente manera: 1) Boca Jrs, 56 puntos; 2) Godoy Cruz, 53 puntos; 3) San Lorenzo, 50 puntos; 4) Huracán, 47 puntos; 5) Independiente, 46 puntos; 6) Talleres, 45 puntos; 7) Racing Club, 42 puntos; 8) Defensa y Justicia, 41 puntos; 9) Unión, 40 puntos; 10) Argentinos, 40 puntos; 11) Belgrano, 40 puntos. SUDAMERICANA: SAN LORENZO Por el partido revancha de la serie de primera fase de la Copa Sudamericana, San Lorenzo visita hoy a Atletico Mineiro de Brasil desde las 21.45 horas. En el encuentro de ida, el Ciclón se impuso 1-0 como local en el Nuevo Gasómetro. PRIMERA B METRO El fin de semana se definieron los cruces de primera fase del Reducido de la Primera B Metropolitana: Estudiantes 4-1 Talleres; Acassuso 0-1 UAI Urquiza; Atlanta 0-1 Tristán Suárez; Defensores de Belgrano 0-0 Barracas Central. De esta manera, las semifinales serán: Estudiantes vs UAI Urquiza y Defensores de Belgrano vs Tristán Suárez. PRIMERA C Defensores Unidos tendrá hoy la oportunidad de consagrarse campeón de la Primera C y lograr el ascenso a la Primera B Metropolitana en caso de vencer como local a Dock Sud por la anteúltima fecha de la divisional. También festejará si Central Córdoba (que recibe a Leandro N. Alem) no obtiene al menos un punto más que el equipo de Zárate. Actualmente, CADU suma 73 puntos, mientras que el Charrúa tiene 69. PRIMERA D: CLAYPOLE En un partido postergado de la Primera D, Claypole derrotó ayer por 2-0 a Yupanqui y todavía mantiene viva su ilusión de permanecer en la categoría. Para ello, en la última fecha (que se disputará íntegramente este jueves) debe vencer a Puerto Nuevo en Campana y esperar que Real Pilar no sume en su visita a Atlético Lugano. TC: ARDUSSO EN POSADAS En la final de la quinta fecha de la temporada del Turismo Carretera, el santafesino Facundo Ardusso (Torino) se quedó con una vibrante carrera y se acomodó en el segundo lugar del campeonato. El podio de la prueba disputada en el autódromo de Posadas (Misiones) se completó con el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) y Juan Martín Trucco (Dodge). Con estos resultados, el campeonato de pilotos sigue siendo liderado por Jonatan Castellano (17º con Dodge) con 180,5 puntos, mientras que Ardusso quedó segundo con 166; y Trucco, tercero con 155,5. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 27 de mayo, en el autódromo de Concordia (Entre Ríos). MÁRQUEZ EN EL MOTOGP El español Marc Márquez (Honda) se adjudicó el Gran Premio de Jérez (España), consiguió su segunda victoria de la temporada y lidera el campeonato mundial de MotoGP. En segundo lugar llegó el francés Johann Zarco (Yamaha) y tercero se ubicó el italiano Andrea Iannone (Suzuki). Márquez tiene ahora 70 puntos, mientras que su escolta Zarco suma 58. El tercer lugar del campeonato es para Mark Viñales (Yahama), con 50. PLAYOFFS LIGA NACIONAL Con todos triunfos locales de los equipos mejor ubicados comenzaron los playoffs de la Liga Nacional de Básquet. San Lorenzo venció 91 a 82 a Peñarol de Mar del Plata; San Martín de Corrientes. 85-70 a Boca Juniors; Atenas de Córdoba, 103-92 a Olímpico de La Banda; Instituto de Córdoba, 81-79 a Regatas de Corrientes; Quimsa de Santiago del Estero, 80-74 a Estudiantes de Concordia; La Unión de Formosa, 88-65 a Hispano Americano de Río Gallegos; Gimnasia de Comodoro Rivadavia, 89-55 a Argentino de Junín; y Obras Sanitarias, 89-80 a Bahía Basket. Esta noche se disputarán los segundos juegos de estas ocho series de Octavos de Final. PLAYOFFS NBA Las dos series semifinales de la Conferencia Este quedaron al borde de a definición: tanto Boston sobre Philadelphia 76ers como Cleveland Cavaliers ante Toronto Raptors se imponen 3-0. En tanto, en el Oeste, también las dos series están "match-point". Golden State Warriors venció 118-92 a New Orleans Pelicans como visitante y quedó 3-1; mientras que Houston Rockets superó 100-87 a Utah Jazz y también se adelantó 3-1. Los quintos partidos de estas dos series se disputarán hoy. TENIS: VICTORIAS EN MADRID En el arranque del ATP Masters 1000 de Madrid, sobre polvo de ladrillo, el argentino Diego Schwartzman se reencontró con el triunfo al vencer 6-1 y 6-3 al francés Adrian Mannarino. En el inicio de la primera ronda, también festejó Federico Delbonis, quien superó al alemán Mischa Zverev por 6-1, 2-6 y 7-6 (6). En cambio, Nicolás Kicker quedó eliminado en el debut ante el canadiense Milos Raonic, que se impuso por 6-3 y 6-2. Mientras que hoy debutarán los otros dos argentinos que participan del cuadro principal de este certamen: Leonardo Mayer enfrentará al italiano Fabio Fognini por la primera ronda, mientras que Juan Martín Del Potro tendrá acción por la segunda vuelta frente al bosnio Damir Dzumhur, vencedor ayer del francés Julian Benneteau.



