Cinco de las seis tripulaciones celestes se subieron al podio en la segunda regata oficial del año; y Joel Romero al escalón más alto en Single Sub 23. Además, consiguieron dos medallas doradas en la fecha inicial del Campeonato Argentino de Velocidad. Fue el debut de Gregorio Zanini en el Equipo Superior. El Equipo Oficial de remo del Campana Boat Club se trajo buenos resultados de la Regata Oficial de Villa Carlos Paz (Córdoba) que se realizó el domingo pasado y que contó con la presencia de diez clubes de muy diversos puntos del país. Fue la segunda competencia del calendario 2018 de la Asociación Argentina de Remo, esta vez organizada por la Asociación Cordobesa de Remo, en conjunto con la AAR, y fiscalizada por la Comisión de Regatas Internacional del Centro Oeste y la Patagonia (C.R.I.C.O.P.). El resultado más destacado del CBC fue el conseguido por Joel Romero, miembro de la Selección Nacional, quien se quedó con el oro en la siempre complicada prueba de Singles Sub 23 peso pesado. Otro hecho relevante fue el debut de Gregorio Zanini en regatas de 2000 metros, como parte del Equipo que dirige técnicamente el instructor Gustavo Hereñú. Zanini compitió en la prueba IntM1x (single intermedia pre-oficial masculino) y finalizó en la cuarta colocación. Los demás resultados obtenidos por el Boat Club en aguas del Lago San Roque fueron: -JM1x (single junior masculino): Lionel Erba, 2º puesto -BLM2- (dos sin timonel sub-23 peso ligero masculino): Franco Almirón [stroke] y Lionel Erba [bow], 2º puesto -BM4x (cuádruple par sub-23 masculino peso completo): Joel Romero [stroke], Rubén Geuna [3], Franco Almirón [2] y Lionel Erba [bow], 3er puesto -BM2- (dos sin timonel sub-23 peso completo masculino): Joel Romero [stroke] y Rubén Geuna [bow], 3er puesto VELOCIDAD. Además, el sábado 5 se corrió la primera fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, un torneo por equipos en regatas cortas, de 500 metros o menos según la pista, en las que predomina la explosión, la fuerza bruta, y el alto números de remadas por sobre la estrategia y la técnica. En ella, el Campana Boat Club obtuvo los siguientes resultados: -IntM1x (single intermedia masculino): Gregorio Zanini, 4º puesto -JM1x (single junior masculino): Lionel Erba, 3er puesto -BM1x (single sub-23 masculino peso completo): Rubén Geuna, 3er puesto -LM1x (single peso ligero senior masculino): Franco Almirón, 2º puesto -M1x (single senior peso completo masculino): Joel Romero, 3er puesto -BM2x (doble par sub-23 peso completo masculino): Joel Romero [stroke] y Rubén Geuna [bow], 1er puesto -BM4x (cuádruple par sub-23 peso completo masculino): Joel Romero [stroke], Rubén Geuna [3], Franco Almirón [2] y Lionel Erba [bow], 1er puesto PRÓXIMO COMPROMISO. La próxima regata oficial será el domingo 27 en la Pista Panamericana de la Laguna de Los Padres, Mar del Plata. La misma será organizada por el Club de Actividades Acuáticas Atlantis y fiscalizada por la AAR, que decidió quitarle la fiscalización a la Comisión de Regatas del Río de La Plata. La fecha elegida por la A.A.R. para la realización de esta competencia es inexplicable, ya que coincide con la de las regatas de los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018, en Bolivia, en la cual participarán los mejores remeros del país, lo que lógicamente hará que baje el nivel y el número de atletas en la competencia local.

EN EL LAGO SAN ROQUE. EL CUADRUPLE PAR SUB 23 PESO COMPLETO MASCULINO DEL CAMPANA BOAT CLUB.





MEDALLA DE PLATA. EL DOS SIN TIMONEL SUB 23 PESO LIGERO DE ALMIRÓN Y ERBA.





ORO PARA ROMERO. JOEL GANÓ LA SIEMPRE COMPLICADA PRUEBA DE SINGLES SUB 23 PESO PESADO.



Remo:

Buenos resultados del Equipo Oficial del Campana Boat Club en Villa Carlos Paz

