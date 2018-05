El mono flexibiliza, ríe, se divierte, recupera la magia del día a día, disfruta, sana heridas viejas, heridas de niño. Fluye. Es optimista. Kin 91- Mono 13 guiado por el Águila. El Águila le aporta vuelo a la energía de hoy y nos hace poder ver las cosas de una forma más objetiva, y desde ahí poder entender lo que no estábamos pudiendo entender, ni procesar por tanta estructura o tozudez. El Mono en el tono más alto del Tzolkin, está potenciado para que la transformación venga permitiéndonos ser flexibles e ir adaptándonos a las situaciones que vienen mutando a velocidad luz. El mundo cambia por segundos, las relaciones cambian, hoy quiero una cosa distinta a lo que quise ayer y mañana puede variar también. Reir en momento presente y soltar el control, disfrutar mientras tenemos la posibilidad. Ser optimistas por el solo hecho de levantarse y estar vivos. Agradecer un día más de nuestra existencia. Fluir cristalinos como cuando eramos niños. La tormenta nos sacudió duro estos 13 días, y nos torció el rumbo, si estuvimos flexibles salimos bien parados, a lo mejor algo magullados, pero parados al fin. También podemos sentir que fueron 13 días desbastadores. Fíjate todo lo que pasa en Argentina y en el mundo. Flexibles para poder sobrevivir a tantos cambios en Año Semilla 12 donde lo social está en el tapete y donde la tormenta nos ayuda a cambiar y la semilla a romper estructuras. Cuando la tormenta pasa, nada queda igual y esto paso durante estos 13 días, ya mañana comenzará un nuevo ciclo, donde maduraremos todo lo que sucedió en este lapso. Hoy veamos que la transformación aunque duela es para mejor, posiblemente hoy si estas dolido, no lo puedas ver, pero el cosmos siempre nos tiene preparado algo mejor. Después de los 13 dias que comienzan mañana, la trecena del HUMANO, viene la seguidilla de portales cósmicos, todo se potencia x 13 durante un buen tiempo, a PREPARARSE Si se cerró una puerta, Se abrirá otra más grande, si no es una puerta, será una ventana, pero algo nuevo está por venir y desde un lugar de libre elección. Solo tenemos que confiar. Buen miercoles de risas para todos y a poner la mejor cara que siempre que llovió paró.

Alejandra Dip



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mono 13 - Energía del Miércoles 09/05/2018 - Trecena de la Tormenta

Por Alejandra Dip

