Remo:

Gran actuación del equipo promocional del Boat Club







Los remeros de la Escuelita consiguieron seis medallas de oro en Villa Carlos Paz sobre once tripulaciones inscriptas. Juana Modarelli volvió a ganar, Tobías Viera metió un doblete y fue notable la performance del cuatro con clinker masculino libre. La segunda regata promocional del año y la segunda con Marilú Perea como entrenadora, fue un éxito rotundo para el Campana Boat Club. En aguas del Lago San Roque de Villa Carlos Paz, el pre-equipo celeste consiguió 6 medallas de oro y 10 podios sobre un total de 11 tripulaciones inscriptas. Entre las performances más destacadas están las de Tobías Viera Veneziani (hijo de Josué Viera Veneziani y Noelia González, dos campeones sudamericanos en la época dorada del club de la ribera, con Javier Murillo como entrenador) en single clinker sub-14 y single de paseo sub-16; la segunda victoria consecutiva de Juana Modarelli (hermana de Felipe, flamante triple campeón sudamericano en Chile) en single de paseo sub-16; y la extraordinaria regata (oro incluido) realizada por el cuatro con timonel clinker masculino categoría libre, tripulado por Bruno Carabajal, Kevin Ruiz, Franco Martínez, Braian Falcón e Isaías Gallippi de timonel. Otra actuación que merece ser destacada es la de Candela Gallippi, una remera de grandes condiciones y con un gran futuro, que en su segunda regata tripulando un single de fibra de carbono (single shell libre) obtuvo un muy meritorio tercer puesto. Los restantes resultados fueron los siguientes: -Single shell libre masculino: Kevin Ruiz, 1er puesto -Single clinker sub-16 masculino: Lautaro Bravo, 1er puesto -Single paseo sub-14 masculino (A): Isaías Gallippi, 2º puesto -Single paseo sub-14 masculino (B): Nicolás Martínez, 3er puesto -Single paseo sub-16 masculino: Santiago Geretto, 3er puesto -Doble par shell libre masculino: Kevin Ruiz y Brian Falcón, 4º puesto La regata fue organizada por la Asociación Cordobesa de Remo (A.C.R.), arbitrada por la Comisión de Regatas Internacional del Centro Oeste y la Patagonia (C.R.I.C.O.P.), y contó con el apoyo y auspicio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Agencia Córdoba Deportes. El próximo desafío para los chicos de Marilú Perea será el 10 de junio en la pista de remo del Club Náutico Villa Constitución, regata que contará con la organización y la fiscalización de la Comisión de Remo Internacional del Litoral.

DOBLE GANADOR. EN VILLA CARLOS PAZ, TOBÍAS VIERA VENEZIANI SE IMPUSO EN LAS PRUEBAS DE SINGLE CLINKER SUB 14 Y SINGLE DE PASEO SUB 16





EL CUATRO CON TIMONEL CLINKER CATEGORÍA LIBRE. BRUNO CARABAJAL, KEVIN RUIZ, FRANCO MARTÍNEZ, BRAIAN FALCÓN E ISAÍAS GALLIPPI DE TIMONEL GANARON EL ORO.



