Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 09/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 09/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Tras 15 años, Argentina regresa al FMI Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Tras 15 años, Argentina regresa al FMI









Pese a los anuncios económicos, el dolar siguió creciendo: $22,90 La cotización del dólar avanzó este martes cincuenta y siete centavos respecto de la víspera en el mercado mayorista y cerró a un promedio de 22,90 pesos en las principales entidades bancarias, el mismo día en que el presidente Mauricio Macri anunció un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Macri realizó el anuncio este mediodía luego de que el valor del dólar superara los 23 pesos, dos días después de que el Banco Central elevara la tasa de referencia al 40% con el objetivo de contener la suba de la divisa estadounidense. La volatilidad quedó plasmada tras el anuncio de Macri y la cotización de la divisa ensayó una ligera baja, para luego retomar la senda ascendente ante la falta de precisiones respecto del acuerdo que se negociará con el organismo de crédito multilateral. Frente a este escenario, en el tramo final de la rueda el Banco Central intervino en el mercado de futuros del MAE - por un monto estimado en más de 200 millones de dólares- y logró desinflar en parte la suba del dólar. En tanto, el volumen total operado durante la jornada en el mercado de contado fue de 707 millones de dólares, un 22,95 por ciento más que el lunes. Lo anunció ayer el presidente Mauricio Macri, al revelar que para hacerle frente a la "suba de tasas y del petroleo" más "la devaluación de las monedas", le solicitará al FMI una línea de financiamiento. Estiman que serían 30 mil millones de dólares. El presidente Mauricio Macri anunció este martes que la Argentina volverá a solicitar ayuda financiera "preventiva" al FMI tras 15 años, para "hacer frente a esta nueva situación internacional de "suba de tasas y del petróleo, y la devaluación de monedas", luego de la fuerte escalada del dólar en las últimas jornadas. "Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores: está subiendo las tasas de interés y el petróleo, se han devaluado las monedas de los países emergentes. Todas variables que nosotros no manejamos", dijo Macri al justificar la decisión. Consideró que "frente a esta nueva situación internacional, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de apoyo financiero". Se estima que se trataría de un prestamos de 30 mil millones de dólares. Macri habló luego de la reunión de coordinación que mantuvo con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; sus vices Gustavo Lopetegui y Mario Quintana; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y tras un encuentro con el equipo económico. El presidente sostuvo que esta decisión la tomó "pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho, les digo a todos los argentinos, en especial a toda la dirigencia que, cumpliendo con los compromisos, y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos". Reveló que minutos antes había hablado con la directora del Fondo, Christine Lagarde, quien le "confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo". En tanto, Lagarde confirmó este martes que el gobierno argentino "inició" negociaciones con el organismo y agradeció las declaraciones del presidente Macri. "Argentina es un valioso miembro del Fondo Monetario Internacional. Agradezco la declaración del presidente Macri hoy y espero con interés nuestra asociación continua con Argentina", señaló Lagarde a través de un comunicado oficial del organismo. "Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina y se llevarán a cabo en breve", dijo Lagarde, en su declaración.

LA DIRECTORA DEL FMI, CHRISTINE LAGARDE, Y MAURICIO MACRI.



Tras 15 años, Argentina regresa al FMI

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: