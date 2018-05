Certificado de Discapacidad: en un mes se otorga el turno para la junta evaluadora

Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio calificaron esta agilización del trámite como "un gran logro" ya que hace dos años atrás tenía hasta 9 meses de demora.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio señalaron que, actualmente, los turnos para la junta evaluadora para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) se otorgan en un mes.

La directora de Discapacidad, Margara Pons, calificó esta agilización del trámite como "un gran logro" ya que, hace dos años atrás, la gestión de la documentación tenía hasta 9 meses de demora.

Asimismo, la funcionaria indicó que "la facilitación en la generación del mismo marcó un hito y solucionó un atraso de larga data"

En el marco del expediente Nº 2900-19524/15, que entiende la vigencia de los certificados hasta la fecha de evaluación por parte de la Junta Descentralizada de la ciudad; Pami, al igual que el resto de las obras sociales y prepagas, extiende la validez de la documentación hasta tanto la persona tenga turno, lo que permite la continuidad de la cobertura.

La directora de Discapacidad también hizo hincapié en que hasta que no esté vencido el CUD, no se pueden dar turnos debido a que la plataforma online donde se carga el Servicio Nacional de Rehabilitación, no lo permite.

Por último, Pons solicitó a los vecinos que deben actualizar el certificado, que se acerquen a la Dirección de Discapacidad (25 de Mayo 1117) con 6 meses de anticipación a la fecha de vencimiento para obtener el turno el mismo día del vencimiento.