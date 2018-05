P U B L I C







SIN REPROCHES. "EL EQUIPO SE BRINDÓ Y DIO TODO LO QUE TENÍA", REMARCÓ DE LA RIVA TRAS EL EMPATE

El entrenador de Villa Dálmine recalcó el esfuerzo que realizó el equipo en Tucumán y afirmó que ahora es tiempo de "descansar y analizar un montón de situaciones". Minutos después de la eliminación de Villa Dálmine ante San Martín de Tucumán, el DT Felipe De la Riva evidencia en su tono de voz el orgullo por lo que había entregado su equipo, como así también en sus gestos la pena por ese final para el infarto que terminó favoreciendo al Santo. "Estoy muy satisfecho y muy orgulloso de los chicos. Hicimos un gran partido, tal como lo habíamos planificado. El equipo se brindó y dio todo lo que tenía", comenzó señalando el uruguayo en el análisis del juego en declaraciones a FM Radio City a la salida de los vestuarios. "Me parece que en el primer tiempo fuimos muy superiores y en el segundo tiempo ellos fueron mucho más que nosotros, pero porque la cabeza sabe que vas ganando 2 a 0. Creo que el resultado es justo, aunque lo veo injusto para mis jugadores, que dejaron todo. Es una lástima que nos quedemos afuera en la última pelota del partido", agregó. El DT Violeta aseguró que "en el segundo tiempo era lógico que ellos se vinieran" y explicó que le costó encontrar variantes: "Por ahí necesitábamos sostenerlo con cambios y no pudimos encontrarle la vuelta. Iban 20 minutos del segundo tiempo y había jugadores que ya estaban muy desgastados. Nosotros vinimos en micro, 18 horas sentados y es normal… Nos faltó quizás un jugador con características claras de contragolpeador para liquidarlo. Igualmente, tuvimos nuestras chances, pero no hay nada para reprocharse, porque los chicos dejaron todo". A su vez, De la Riva marcó la expulsión de Cristian González como el hecho que "terminó de condicionar" a Villa Dálmine en el partido y a pesar que reconoció que Pablo Echavarría hizo "un gran partido", le cuestionó "una jugada clave" que podría haber definido el rumbo del encuentro a favor de equipo de nuestra ciudad: "Estábamos 2-0 arriba, Jourdan se escapa y el 4 de San Martín (Serrano) lo baja de atrás ya teniendo amarilla. Y el árbitro le dio una vida más. En cambio, el primer foul de Cristian en el partido fue roja directa. Creo que el árbitro hizo un gran partido, pero en esas dos jugadas midió con diferente vara". Además, el entrenador uruguayo dejó en claro que no le gustó el sistema de definición de esta instancia del Reducido: "Ellos terminan pasando por una ventaja deportiva que me parece que es excesiva. Porque si tenés la localía, juguemos alargue y en todo caso definamos por penales. Y si querés que haya ventaja deportiva, juguemos partido y revancha", expicó. Finalmente, consultado sobre su posible continuidad en el Violeta, De la Riva afirmó que ahora es tiempo de "descansar y analizar un montón de situaciones", aunque deslizó que Villa Dálmine no tiene tiempo que perder de cara a la próxima temporada, en la que arrancará en el último lugar de la tabla de los Promedios: "La dirigencia debe ponerse a trabajar ya para que Villa Dálmine tenga un buen torneo. Cuando yo llegué a Dálmine la situación era mucho más complicada que ésta. El equipo estaba roto desde lo grupal; el plantel era muy humilde para la categoría… No me asusta tener que arrancar último en los Promedios, porque hemos descontado muchos puntos en este campeonato y en la próxima temporada vamos a arrancar muchos equipos muy apretados".

AGROPECUARIO LE GANÓ A ALMAGRO En el último partido de la primera fase del Reducido, Agropecuario sorprendió ayer a Almagro en José Ingenieros al ganarle 2-0 con goles de Martín Prost y Gabriel Urquijo. De esta manera, el equipo de Carlos Casares se enfrentará ahora con San Martín de Tucumán. En tanto, la otra semifinal en busca del segundo ascenso a Primera División la disputarán Brown de Adrogué y Sarmiento de Junín.

Nacional B:

De la Riva; "Estoy muy orgulloso de los jugadores"

