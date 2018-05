La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 09/may/2018 La Tira Juvenil Caballeros del CCC recibió a River Plate







Los chicos Tricolores sufrieron el potencial del Millonario: sólo ganaron los Sub 13. El sábado visitan a Bella Vista. Por la quinta fecha del Nivel A del Torneo de Divisiones Juveniles organizado por la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), el Club Ciudad de Campana recibió el último sábado la visita de River Plate en una jornada en la que solo pudo festejar en el partido de la categoría Sub 13. Los más chicos de la tira Tricolor dirigida por Gabriel Martra y Rubén Rosales se impusieron por 2 a 1 con parciales de 25-9, 17-25 y 15 -13. Los otros cuatro encuentros que se disputaron en el gimnasio de la calle Chiclana 209 fueron para los Millonarios y todos por 3-0 con los siguientes parciales: -Sub 15: 25-20, 25-22 y 25-19 -Sub 17: 25-23, 25-13 y 25-20 -Sub 19: 25-15, 25-17 y 25-14 -Sub 21: 25-18, 25-18 y 25-22. Con estos resultados, los chicos Tricolores reúnen ahora 42 puntos y bajaron a la cuarta posición de su zona, ubicación que comparte junto a Centro Galicia. Por su parte, River Plate se cortó solo en la cima de la tabla con 59 unidades, tomando 16 de ventaja sobre sus escolta Boca Juniors y Universidad Nacional de La Matanza, que tienen 43. Este sábado 12 de mayo, la tira juvenil de caballeros del Club Ciudad de Campana visitará a Bella Vista por la sexta fecha del Nivel A.

Selfie ganadora. La categoría Sub 13 de Ciudad se impuso 25-9, 17-25 y 15-13



La Tira Juvenil Caballeros del CCC recibió a River Plate

