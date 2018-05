Adultos Mayores: protagonistas

TALLERES Hay un total de 16 talleres que se promueven, están interrelacionados todo el tiempo y no funcionan de manera aislada. Algunos son propios desde la Dirección de Adultos Mayores y otros se comparten con la Secretaria de Cultura. Trabajamos en conjunto en canto, folkclore y pastelería. Desde la Dirección de Adultos mayores están los talleres de computación, de inglés, de musicoterapia, psicomotricidad, talleres psico-socioeducativo (se trabaja no solamente los aspectos de la memoria sino otros temas), otro taller es de reflexión y debate (los adultos mayores hablan de temas que le ocurren, sirve de contención), talleres de teatro, tejido al crochet y yoga. "Cuando los adultos mayores tienen proyectos se sienten mucho mejor y los cursos, las instituciones educativas son un medio para eso, para socializar, que te acompañen en esta parte de vida", explica Fernández. Son totalmente gratuitos y abiertos a todo el público en general. Algunos tienen cupos y se solicita acercarse a 25 de Mayo 1117 o llamar por teléfono: 448012. La Auténtica Defensa dialogó con María de los Ángeles Fernández, la cara visible de esta dirección. Estuvieron con ella Marcos Bongiovanni, secretario de Desarrollo Social y Mariano Fiore, director de Acción Social. "Son sujetos individuales y sueltos que no tiene ningún tipo de beneficio sino sociabilizan", asentó Fernández. Para definir cómo es una persona adulta mayor, es necesario abordarlo desde una perspectiva biopsicosocial o también llamada visión integral. Los cambios se dan a nivel biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y la situación económica, de los grupos y las personas. El envejecer implica procesos de crecimiento y de deterioro. Es decir, de ganancia y de pérdida, y se da durante todas las etapas de la vida. En general, las ciencias sociales y del comportamiento lo caracterizan como un proceso de desarrollo; no así la perspectiva biológica, que hace referencia a las pérdidas y deterioro de la última etapa de la vida. En Campana, existe un grupo de adultos mayores nucleados en la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor - dependiente de Desarrollo Social. Nuestra ciudad cuenta aproximadamente con 30 mil adultos mayores y desde la Dirección están trabajando en conjunto con los practicantes de Trabajo Social de la Universidad de Luján, con un relevamiento en los distintos barrios, para saber bien el número. María de los Ángeles Fernández, subdirectora de Gabinete Social, explica que armaron un programa en base a 4 ejes; "las capacitaciones": donde más de 300 personas han participado de diferentes temáticas como por ejemplo la formación de cuidadores domiciliarios. Habrá un encuentro donde estarán junto a otros cuidadores de San Pedro, San Nicolás, Baradero y Luján; "la idea es nuclear e enriquecer de experiencias que surgen de la tarea diaria". Otro de los puntos del programa es la "Recreación Cultural", es decir, paseos que son el eje que más atrae a las personas y es importante porque "no sólo paseamos sino aprendemos y apreciamos lugares que de otra forma no se habría podido ir". Según el equipo, las invitaciones que reciben son "muy atractivas e interesantes". El viaje es "un terreno fértil" asegura Fernández y con esta tarea "se pueden encontrar y reunir con otras personas mayores, ellos son sujetos individuales y sueltos que no tiene ningún tipo de beneficio sino sociabilizan". "La salud y prevención" es otro ítem que se tiene en cuenta. Se trabaja con la Dirección de Salud Comunitaria y recientemente incorporaron el aporte de la Mutual vínculos. "Se amplían lugares y la idea es trabajar con otras instituciones". El próximo 23 de mayo se realizará una Posta Sanitaria, donde se cuenta con los profesionales del Hogar de Ancianos. Será un evento en la plaza del Barrio Santa Florentina, cerca del barrio Malvinas. Dentro de las actividades; se tomará la talla, peso, controles de glucemia, de tensión arterial y se difundirá las actividades que se están realizando. El último eje pero no menos importante son las "Representaciones positivas de la vejez" donde se apunta a que "ser viejo no está mal, no es terrible, todo lo contrario. Uno se da cuenta que empieza a envejecer el cuerpo pero el interior, los sentimientos no". La subdirectora agrega "si nosotros logramos entender que el viejo no es alguien de quien nos tenemos que apartar, sino acercarnos, podemos entender un montón de cosas y construir una sociedad mejor". Por su parte Marcos Bongiovanni destacó la labor de María de los Ángeles y el trabajo multidisciplinario de todos los que forman parte de la Dirección. Los adultos mayores son personas que "necesitan todos los días tener un plan de vida. Trabajar no sólo en la parte recreativa sino en la prevención en la salud es lo que complementa un trabajo serio y profesional desde el área". Detalló que hay más de 15 mil jubilados y 1500 personas ya están interactuando con la Dirección en base de datos. "Tomamos personas de 55 a 58 años que no están jubiladas pero están en proceso de adaptarse a un nuevo formato de vida, es un núcleo de personas muy grande y se seguirá avanzando a medida que se identifique la población". Se ha visitado adultos mayores del Barrio Lubo, del Barrio San Jacinto; pero se insiste "no sólo es saber cuál es la realidad de los barrios sino que ellos conozcan la oferta que se tiene desde la secretaria de adultos mayores. La discapacidad y los adultos mayores se complementan y brillan de una manera similar y nos marca cómo seguir desde la Secretaria". Mariano Fiore presente en la charla mencionó la formación de un Concejo de Adultos Mayores en nuestra ciudad y se comentó la relación no sólo con otras áreas del municipio sino con el vínculo en lo zonal, con la provincia y ciudad de Buenos Aires quienes "nos permiten diversas actividades como por ejemplo el viaje donde 50 vecinos de IPS disfrutaron de Carlos Paz". "Como sociedad, nos ocupamos de nuestro día a día propio y nos olvidamos un poco de un rango etario que en algún momento de la vida nos dio mucho a nosotros. Creemos que la forma en que lo hacemos es acertada porque ves la devolución no sólo en viajes, sino en las distintas disciplinas. Nos obliga a subir la vara y buscar nuevas alternativas, experiencias y usar la originalidad", cerró Bongiovanni.





Hay más de 15 mil jubilados y 1500 personas ya están interactuando con la Dirección en base de datos. HOY REALIZAN UN NUEVO VIAJE Los adultos mayores de la ciudad podrán disfrutar de un nuevo concierto de música en el Centro Cultural Kirchner. La invitación que se extiende desde la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor - dependiente de Desarrollo Social- está especialmente destinada a personas mayores de 55 años. En esta ocasión disfrutarán de la ópera de César Stiattesi titulada "Blanca de Beaulieu", que será acompañada por la Orquesta de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" y cantantes invitados tales como Gustavo López Manzitti, Emiliano Bulacios, Leonardo López Linares y Patricia Gutiérrez. La propuesta incluye el traslado (ida y vuelta) gratuito y la entrada al Centro Cultural Kirchner.

Adultos Mayores: protagonistas

