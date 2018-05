Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 09/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 09/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Tras 15 años, Argentina regresa al FMI Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

APUÑALADO EN LA ESCUELA: en La Matanza una alumna de 13 años apuñaló dos veces por la espalda a un compañero de 14.- SUBE: El Riesgo País, calculado por el banco estadounidense especializado en inversiones JP Morgan Chase subía este martes hasta los 485 puntos básicos.- TRAGEDIA DE ONCE: La Cámara Federal de Casación Penal modificó las primeras condenas por la tragedia ferroviaria de Once.- MOYANO CONTRA LAS TARIFAS: El líder del sindicato de Camioneros no descartó la convocatoria a un paro y movilización de gremios de la CGT.- SUBE EL RIESGO PAÍS El Riesgo País calculado por el banco estadounidense especializado en inversiones JP Morgan Chase subía este martes hasta los 485 puntos básicos y superaba así al que dejó el kirchnerismo en 2015. A pesar de los mensajes enviados al mercado y las medidas fiscales adoptadas recientemente por el presidente Mauricio Macri y su equipo económico, el riesgo país tocaba un nuevo récord en 30 meses. La suba de este Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) se da cuando disminuye la certeza de que el país podrá honrar sus obligaciones de deuda externa sin inconvenientes. TRAGEDIA DE ONCE La Cámara Federal de Casación Penal modificó las primeras condenas por la tragedia ferroviaria de Once que recayeron sobre los ex funcionarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el empresario Claudio Cirigliano, entre otros. Así lo resolvió la Sala I, al resolver en torno a las penas impuestas en el juicio por el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal: puntualmente a Jaime se le fijó la condena a 8 años, a Schiavi 5 años y medio, a Cirigliano 7 años y al maquinista 3 años y 3 meses. De todos modos, por el momento ninguno de los acusados irá preso, pues las defensas tendrán la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. MOYANO CONTRA LAS TARIFAS El líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, no descartó este martes la convocatoria a un paro y movilización de gremios de la CGT en caso de un veto del presidente Mauricio Macri a una eventual ley para frenar el aumento de tarifas que la oposición tratará mañana en el Congreso. "Si se veta, que sería el tercero en dos años, me parece que ya sale de la democracia. Hay que hacer algo para que entiendan que esto no es una dictadura", sostuvo Moyano ante la prensa en la sede de Independiente y un día antes de la movilización que su sector realizará al Congreso en apoyo al proyecto opositor sobre tarifas. En este marco, al ser consultado sobre un eventual paro, con moderación agregó: "Hay que ver si lo acepta la gente". APUÑALADO EN LA ESCUELA La violencia escolar sumó un nuevo episodio este lunes cuando en un colegio de la localidad de Villa Madero en el partido bonaerense de La Matanza, una alumna de 13 años apuñaló dos veces por la espalda a un compañero de 14, identificado como Mirko. El hecho tuvo lugar en el colegio San Carlos Borromeo –ubicado en las calles España y Olavarría– después de una "pelea de tizas", cuando la joven se dirigió al buffet de la institución a pedir un cuchillo tipo Tramontina para poder cortar su comida. La joven se acercó al aula, llamó a su compañero afuera con la excusa de que lo requería una preceptora y le dio dos puntazos por la espalda. Mirko, que es jugador de la quinta división en el club Juventud de Tapiales, fue operado de urgencia y se encuentra actualmente fuera de peligro en observación en la clínica Santa Isabel mientras cicatrizan sus heridas.



