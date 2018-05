Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 09/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 09/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DELPO Y MAYER EN MADRID: el tandilense Juan Martín Del Potro superó ayer 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzhumur. Por su parte, el correntino Leonardo Mayer derrotó ayer 6-3 y 6-4 al italiano Fabio Fognini.- BOCA, POR EL TÍTULO: podrá coronarse campeón de la Superliga Argentina de Fútbol esta noche.- COPA SUDAMERICANA: Rosario Central visitará esta noche desde las 21.45 al San Pablo de Brasil.- PRIMERA C; ASCENDIÓ CADU: Defensores Unidos derrotó ayer 3-1 a Dock Sud y se coronó campeón, logrando el ascenso a la Primera B Metropolitana.- DURA LESIÓN DE TUCULET: El fullback de Jaguares sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá estar inactivo seis meses tras la operación.- PLAYOFFS NBA: Cleveland Cavaliers se transformó en el primer finalista luego de vencer 128 a 93 a Toronto Raptors.- BOCA, POR EL TÍTULO Boca Juniors podrá coronarse campeón de la Superliga Argentina de Fútbol esta noche, cuando enfrente como visitante a Gimnasia y Esgrima de La Plata por el partido suspendido de la 25ª fecha. Al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto le alcanzará con un empate para tornarse inalcanzable para Godoy Cruz y, así, repetir el título. El encuentro se disputará desde las 20 horas en "El Bosque" y no contará con público visitante, como se había estimado en algún momento. Además, desde las 17.45 horas, Racing Club recibirá a Arsenal en el otro encuentro que había sido suspendido aquel lluvioso domingo. En tanto, el lunes por la noche, en el cierre de la 26ª fecha, Banfield venció 2-1 a Chacarita, mientras que River Plate y Colón igualaron sin goles en Santa Fe. Con ese empate, ni el Millonario ni el Sabalero (ambos con encuentros postergados) pudieron meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. COPA SUDAMERICANA Por el partido revancha de la serie de primera fase de la Copa Sudamericana, Rosario Central visitará esta noche desde las 21.45 al San Pablo de Brasil. En el partido de ida, disputado en el Gigante de Arroyito, igualaron 0-0. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, San Lorenzo enfrentaba como visitante a Atletico Mineiro de Brasil. PRIMERA C: ASCENDIÓ CADU Por la 37ª y anteúltima fecha del campeonato de la Primera C, Defensores Unidos derrotó ayer 3-1 a Dock Sud y de esa manera se coronó campeón y logró el ascenso a la Primera B Metropolitana, categoría a la que regresa después de 20 años de alternar entre la C y la D. El equipo de Zárate llegó a este ascenso tras una gran racha final de nueve victorias y dos empates en sus últimas once presentaciones. Así logró no ceder ante la presión que le impuso Central Córdoba de Rosario, invicto en sus últimos 16 partidos, con 11 triunfos y 5 igualdades. DURA LESIÓN DE TUCULET El fullback de Jaguares, y también de Los Pumas, Joaquín Tuculet, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y deberá estar inactivo seis meses tras la operación. El subcapitán de Jaguares se lesionó durante el partido del último fin de semana frente a Chiefs, en el cierre de la gira por Oceanía de la franquicia argentina. PLAYOFFS NBA Cleveland Cavaliers se transform en el primer finalista de la Conferencia Este luego de vencer 128 a 93 a Toronto Raptors y barrer la serie por 4-0. En cambio, los Philadelphia 76ers se dieron una vida más ante los Boston Celtics al imponerse en el cuarto partido por 103 a 92 para dejar la serie 1-3. DELPO Y MAYER EN MADRID En su debut en el ATP Masters 1000 de Madrid que se disputa sobre polvo de ladrillo, el tandilense Juan Martín Del Potro superó ayer 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzhumur y avanzó a la tercera ronda, instancia en la que se medirá el jueves con el serbio Dusan Lajovic, vencedor del francés Richard Gasquet. Por su parte, el correntino Leonardo Mayer derrotó ayer 6-3 y 6-4 al italiano Fabio Fognini y se clasificó a la segunda ronda, donde enfrentará al español Fernando Verdasco, vencedor del italiano Paolo Lorenzi. En tanto, por esta misma instancia, hoy jugarán los otros dos argentinos que superaron la primera vuelta: Diego Schwartzman se medirá con el español Feliciano López, mientras que Federico Delbonis chocará con el austríaco Dominic Thiem.



