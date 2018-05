Principio de incendio en una de las torres UOM

P U B L I C







EL JEFE DEL CUERPO ACTIVO DE BOMBEROS DESTACÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE LA TORRE.

Fue ayer por la mañana. Los Bomberos llegaron a tiempo para sofocarlo y no pasó a mayores. Nadie estaría controlando el estado de las redes contra incendio de los rascacielos de Campana. "Si la red contra incendio del edificio no funcionaba, la cosa podría haberse complicado bastante", dijo ayer a La Auténtica Defensa el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Hernán Dappiano, luego de que los servidores públicos de la cuidad controlaran exitosamente un principio de incendio desatado en la cocina de un departamento del tercer piso de la Torre UOM que se encuentra sobre la esquina de Mitre y Berutti. El llamado de alerta fue recepcionado alrededor de las 10:40 de la mañana, y la dotación de 6 hombres tuvo que ingresar al departamento forzando la puerta de acceso, ya que nadie se encontraba en el lugar. El incendio se desató en la cocina, más precisamente en sector reservado al lavadero, comprometiendo el lavarropas, el termotanque y otros elementos. "Por suerte, pudimos dar una rápida respuesta porque la red contra incendios del edificio funciona correctamente y las mangueras sirven. Si no, hubiésemos tenido que esperar la llegada de la autobomba, y el armado de nuestras mangueras… todo eso es tiempo que se pierde y lo hubiese ganado el fuego", explicó Dappiano. Consultado al respecto, el Jefe de Bomberos dijo no saber con certeza si existen controles periódicos del estado de las redes contra incendio en los rascacielos de Campana. "No es nuestra competencia y, que yo sepa, nadie lo está haciendo. Pero me puedo equivocar.", dijo. En ese sentido, Dappiano también comentó que, por norma, todos los rascacielos de la ciudad tiene red contra incendio, pero con diferentes modalidades: húmeda y seca. La seca, como es el caso del edificio "Corona", frente a la plaza Eduardo Costa, no contiene agua en sus cañerías y los bomberos tienen que inyectársela desde una toma especial que se encuentra en la planta baja. Según pudo saberse, el departamento que sufrió el incendio es ocupado por una adulta mayor y su hija, quienes no se encontraban en el lugar cuando se inició el incendio. Tanto es así, que cuando la madre llegó al lugar y recibió la noticia, sufrió una descompensación a raíz del disgusto y fue trasladada al Hospital en una de las unidades de rescate del cuartel. Al respecto, Dappiano comentó: "Nadie lo hace, pero lo ideal es que cuando uno deja su casa, nada quede enchufado aunque no esté funcionando, salvo la heladera por obvias razones. Es frecuente que, por ejemplo, uno ponga el lavarropas en automático y se vaya a trabajar. No es lo ideal. Otro consejo es no dejar las ventanas abiertas: de iniciarse un incendio, esa precaución hará que se demore el crecimiento de las llamas, por falta de oxígeno".

UNA MUJER SE DESCOMPENSÓ POR LA SITUACIÓN Y DEBIÓ SER ASSITIDA Y DERIVADA AL HOSPITAL POR BOMBEROS.





UNO DE LOS MÓVILES DE BOMBEROS, ESTACIONADO SOBRE AVENIDA MITRE Y BERUTI. #Adelanto Principio de incendio en el 3er piso torre de UOM. Móvil 48 de Bomberos a cargo del jefe Hernán Dappiano trasladan a una persona en estado de shock pic.twitter.com/Q5T03JzaDv — (@mawifelizia) 9 de mayo de 2018

Principio de incendio en una de las torres UOM

