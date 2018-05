Abella participó de la reunión de Intendentes del Consorcio Región Norte 2

Intermunicipalidad y autonomías comunales, fueron los ejes del encuentro, en el que estuvieron presentes los jefes comunales de Tigre, Campana, Pilar y Exaltación de la Cruz. El intendente Sebastián Abella participó ayer del primer encuentro del año del Consorcio de la Región Norte 2, integrado por los municipios de Tigre, San Fernando, Malvinas Argentinas, Campana, Pilar, Escobar y Exaltación de la Cruz, realizado en Tigre. En el marco de un Taller de Intermunicipalidad Metropolitana, impulsado por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local (FINDEL), intendentes y funcionarios analizaron y buscaron consensuar objetivos prioritarios del 2018, referidos al Coeficiente Único de Distribución (CUD); la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 8912 de ordenamiento territorial y uso del suelo. El encuentro estuvo moderado por el presidente de FINDEL, Daniel Cravacuore, y participaron en esta ocasión los jefes comunales de Tigre, Julio Zamora; Campana, Sebastián Abella; Pilar, Nicolás Ducoté; y Exaltación de la Cruz, Adrián Sánchez, junto a representantes de San Fernando, Malvinas Argentinas y Escobar. "Buscamos impulsar normas muy importantes para todos los municipios que muchas veces condicionan la labor, como la Ley orgánica de municipales o la Ley 8912, que realmente no están actualizadas a la realidad que vivimos hoy. Hay municipios que cumplimos funciones que corresponden al gobierno provincial y esa falta de ecuación también lleva a la falta de recursos. Por eso, tenemos que llevar a la realidad las acciones que realizan cada una de las municipalidades para no superponer impuestos; y distorsionar la economía y la autonomía que debemos tener los municipios al momento de desarrollar políticas públicas", destacó Zamora, intendente anfitrión. Durante el encuentro, se plantearon un abordaje conjunto en ejes como: las competencias municipales; las demandas ciudadanas que no forman parte de las competencias propias; las capacidades institucionales (capacitación, recursos, sistemas) y la legislación provincial que regula la vida municipal. "Es sumamente importante que se den estos espacios de diálogo y trabajo conjunto para abordar problemáticas compartidas a nivel regional y proponer alternativas a la normativa provincial que ayuden a optimizar los recursos municipales de cara a brindar mejores servicios a nuestros vecinos", dijo Abella. En tanto, su par de Exaltación de la Cruz, comentó que "llevamos adelante una jornada de trabajo para compartir los problemas en común y transformar esos deseos en proyectos para que puedan hacerse realidad. Queremos municipios ágiles y dinámicos, por eso es importante impulsar una descentralización porque el objetivo es beneficiar al vecino". Y Ducoté afirmó: "Tenemos una gran oportunidad y al mismo tiempo responsabilidad de impulsar un debate y generar opciones de políticas públicas que nos puedan dejar en un mejor lugar del que estamos hoy en día. Hay que ordenar las cuentas públicas para garantizar que el vecino vea el resultado de esa inversión que hacemos desde el municipio y que cuando nos vayamos de las intendencias, le hayamos dejado la casa en orden a quien venga después". El presidente de Findel, Daniel Cravacuore, expresó: "Hicimos una propuesta de 4 ejes de intervención municipal posibles y los intendentes nos guiaron específicamente en uno de ellos en particular, que es revisar las normas que afectan la vida municipal, ya que algunas son muy antiguas; y la necesidad de su reforma. Esto es muy válido e interesante porque los municipios, para seguir prestando más y mejores servicios, tienen que ver ampliadas sus competencias y sobre todo tiene que haber una distribución más justa de los recursos". El próximo 16 de mayo y 6 de junio se realizarán dos nuevos talleres junto a los respectivos equipos técnicos de los municipios participantes, así como de Findel, para continuar avanzando en la materia y generar un documento de cierre que sea la hoja de ruta de trabajo de la región durante 2018. Como parte del equipo de Abella, también participaron del encuentro el secretario Administrativo y Legal, Abel Sánchez Negrette; y por la Secretaría de Hacienda, Julio Olivastri.

"Es sumamente importante que se den estos espacios de diálogo y trabajo conjunto para abordar problemáticas compartidas a nivel regional y proponer alternativas", señaló el intendente Abella.

