La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Humano 1 - Energía de Jueves 10/05/2018 - Trecena del Humano

Por Alejandra Dip







El humano, libertad, libre elección, libre albedrío, el camino espiritual al que pocos acceden. Kin 92- humano 1: El humano marca el propósito de estos días y es encontrar el camino de la libertad y la libre elección. Nos da el empujón necesario para que podamos aprender de nuestros problemas y poder salir de ellos El HUMANO 1 es autoguia, lo que significa es que hoy es un día que aprender a prueba y error. Encontrar el camino, encontrar por donde. Aprender a ser libres, a elegir libremente. LIBRE VOLUNTAD. Estos 13 días son buenos para encontrar un camino LO MÁS CERCANO A la espiritualidad. En esta trecena tenemos 2 portales galácticos, donde la energía se potencia por 13, el Caminante del Cielo 2, que es mañana y el Guerrero 5, así que durante todo este ciclo, vamos a tener la fortaleza suficiente para salir adelante de las dificultades que se nos presenten porque estamos preparados para sobrellevarlas y salir airosos, evitar peleas y cuestionamientos, sobre todo cuestionarnos a nosotros mismos, también va a ver movimientos y momentos donde se ponga a prueba nuestra parte espiritual confrontando con lo material. No dejes que te gane la materia, encontrar el equilibrio entre esas 2 cosas, es nuestro desafío. Día que genera aperturas. Llave de conciencia. Día para hacer ofrendas, para abrir camino, para desbloquear. Día para fortalecer nuestro interior, para conectar con lo que hacemos, conectar con lo espiritual. Día de FE. Esta trecena es la última de la estación blanca, que está formada por la trecena del caminante del cielo, la del enlazador de mundos, la de la tormenta y esta, la del Humano. Luego de estos 13 días comienza la nueva estación, la Estación azul que es la más fuerte de todas las estaciones porque ella contiene la seguidilla de portales cósmico y el tubo vibracional pasando por el centro del tzolkin, pronto nos esperan días muy fuertes, a irse preparando. Vayamos madurando que se viene la gran transformación. No te pongas hoy intolerante, fastidioso, caprichoso, fanático, omnipotente controla un poco lo que decís, porque podes no tener filtros. Día especial para ser solidario, y para rescatar gente, evangelizar! 13 días para madurar por donde queremos seguir.

