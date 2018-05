La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Se aprobó la ley de Financimiento Productivo







Con 160 votos positivos, 69 negativos y 3 abstenciones, la legislación impulsada por el Gobierno fue aprobada. Al cierre de la presente edición, la Cámara de Diputados debatía la ley para limitar la suba de tarifas. Pasadas las 11:10 de la mañana de ayer, comenzó la sesión especial pedida por el oficialismo en la que Cambiemos, con apoyo del peronismo no kirchnerista y del massismo, logró aprobar el proyecto de ley de Financimiento Productivo (ex Mercado de Capitales) y la de Defensa de la Competencia. Se trata de una iniciativa a la que manifestaron su rechazo tanto el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, como los diputados por el Frente de Izquierda, Del Caño y Romina del Plá. Finalmente, con 160 votos positivos, 69 negativos y 3 abstenciones, la ley fue aprobada. También quedó aprobada la ley de Defensa de la Competencia, con 163 votos afirmativos. Una vez aprobadas ambas normas, impulsadas por el Ejecutivo, pasadas las 12.30 comenzó la sesión especial para discutir el proyecto para limitar la suba de tarifas, cuyo debate superó el cierre de la presente edición. Para lograr la media sanción, algo que dan por descontado en la Casa Rosada, la oposición necesitará la mayoría simple de los presentes. Todo indica que no tendrá inconvenientes en conseguirlo, ya que en la sesión anterior, cuando fracasó porque necesitaba los dos tercios porque no tenía dictamen, tuvo siempre entre 130 y 140 votos a favor. El razonamiento de Cambiemos es simple: se quieren sacar el tema de encima porque genera volatilidad y por estos días es una preocupación más en al agenda pública. Además, ya está decidido que, en caso de ser revalidado por el Senado, será vetado por Mauricio Macri. En el recinto, el texto recibirá una modificación sustancial respecto del dictamen: se quitará al reducción del IVA, el punto que más rechaza el Ejecutivo porque, según explicaron, desfinancia al Estado y a las provincias. La propuesta que presentaron UNA y Argentina Federal tiene tres ejes principales. Por un lado, que las tarifas de luz y gas para las residencias de familias no puedan subir más que los salarios y tengan estabilidad por 12 meses. Luego, que los aumentos para las pymes, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas no sean mayores al índice de precios mayoristas del Indec. Y por último que para los clubes de pueblo, barrio y entidades de bien público se implemente un sistema de tarifa social en el que paguen solo el 20% del valor de la factura.



