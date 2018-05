Alejo Sarna: "La vuelta al FMI demuestra la incapacidad de Cambiemos para gobernar"

Así lo aseguró el dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana. La noticia de las negociaciones que está llevando adelante el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener nuevo financiamiento han despertado numerosas críticas. Y en el nivel local no es la excepción: "La vuelta al FMI demuestra la incapacidad de Cambiemos para gobernar", asegún Alejo Sarna, dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana. "Se están escribiendo nuevas y oscuras páginas de la historia política y económica del país, donde nos vuelve a llevar al FMI un Gobierno que solo entiende de endeudarse y ajustar en detrimento de las clases mayoritarias y de los que menos tienen", agregó el joven dirigente local. "Cuando el Gobierno ganó las elecciones de 2015, lo hizo prometiendo que no íbamos a volver al pasado, que aquello que estaba bien lo iban a mantener y que iban a corregir aquello que estaba mal. Entre otras cosas, diagnosticaban por ejemplo al problema de la inflación como al de tu "tu incapacidad de gobernar". Macri y su equipo no solo no pudo dar ni una muestra positiva contra la inflación ni de prácticamente nada, sino que además a la primera "fricción" económica no se le ocurre nada más que volver al FMI, con todo lo que ello implica", disparó Sarna, quien aseguró que "la vuelta al FMI demuestra la incapacidad del Cambiemos para gobernar, además de su enorme grado de insensibilidad al aceptar el financiamiento del organismo multilateral de crédito, lo cual significa también aceptar las ya conocidas recetas de ajustes y recortes que dañan la vida de los jubilados, los jóvenes, los trabajadores, y los sectores productivos del país". Sarna señaló que "esta es la consecuencia inmediata de lo que en su momento el gobierno mostró como una gran logro, que fue la salida del cepo al dólar", al tiempo que añadió que esa medida "se había impulsado para evitar la corrida cambiaria de los sectores que pedían devaluación sin importar las consecuencias que ello traería en la vida de los argentinos". "El gobierno no solo abrió la fluctuación de la divisa con la salida al cepo -agregó-, sino que además falló en contener a los sectores que ellos representan fielmente que son los que impulsan un dólar a $30; agroexportadores y financieros especuladores. Son las presiones de devaluación externas e internas las que llevaron a esta situación delicada en cuanto al valor del dólar y a apelar al FMI para recibir financiamiento que sustente la ya fracasada política de flotación "sucia" o administrada del Banco Central". Para finalizar, Sarna concluyó: "La mayoría de los estudios históricos-económicos coinciden en lo perjudicial para el país del aumento descontrolado de la deuda y lo dañino de las recetas que impone el FMI a cambio de su financiamiento, que tienen que ver con el ajuste y el recorte de gasto en jubilaciones, obra pública, en empleo, en educación y en inversión social. Contra eso vamos a trabajar, para evitar el sufrimiento del pueblo argentino".

SARNA CUESTIONÓ FUERTEMENTE LAS RECETAS QUE SUELEN ACOMPAÑAR LOS FINANCIAMIENTOS DEL FMI.



Alejo Sarna: "La vuelta al FMI demuestra la incapacidad de Cambiemos para gobernar"

