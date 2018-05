Hagman, principal referente de Patria Grande, pasó por Campana para presentar su libro sobre la relación histórica entre el peronismo y las expresiones de izquierda. Bregó por un amplio frente del "campo popular" para frenar las reformas del macrismo. El máximo referente de Patria Grande, Itai Hagman, pasó por Campana y bregó por la unidad del "campo popular" para hacerle frente al macrismo. En ese sentido, aunque se diferenció de la izquierda "tradicional" porque "tiene una concepción que le impide trabajar con espacios políticos diferentes a ella", deseó su inclusión en un "frente" político que cambie de rumbo la política del país. Hagman, varias veces candidato a legislador porteño, hizo estas declaraciones durante la previa a la presentación del libro "La izquierda y el nacionalismo popular", coescrito con Ulises Bosia, llevada a cabo el lunes en el Instituto 15. Consultado por La Auténtica Defensa sobre la posición de Patria Grande en el siempre amplio espectro político del progresismo, se separó del extremo, considerando que "la izquierda tradicional tiene una concepción que le impide trabajar con espacios políticos diferentes a ella". De todas formas, resaltó que los partidos nucleados en el Frente de Izquierda tienen "militantes muy valiosos" que "en los últimos años han ganado un lugar muy importante", por lo que "sería muy bueno que ese sector sea parte de un frente". "El desafío no es separar los que son de izquierda de los peronistas y los kirchneristas, sino construir una propuesta política que pueda integrar en la diversidad. Dentro del campo popular argentino hay distintas tradiciones y ninguna puede sola", sostuvo Hagman. El peronismo y la izquierda "El tema (del libro) es la cultura y la tradición de la izquierda, y su encuentro y desencuentro con la tradición del nacionalismo popular. Para decirlo breve: la izquierda y el peronismo, que tiene que ver con nuestra experiencia y también con debates actuales", explicó Hagman. El excandidato a legislador porteño consideró "muy complicada" la realidad argentina, víctima de "un intento de restaurar un modelo político, social y cultural neoliberal" basado en valores "de corte individualista y meritocrático". Sin embargo, destacó que "el pueblo argentino tiene memoria" y que "ha dado en estos años muestra de capacidad de organización, de resistencia y de lucha", mostrándose confiado de cara al año electoral. "Nosotros planteamos que hay que construir un frente de unidad, que tiene que integrar a todas las expresiones políticas y sociales populares. Obviamente que hay un actor fundamental que es el kirchnerismo: sin ese actor, es muy difícil, porque es el más representativo de la oposición. Pero también creemos que no alcanza con esa expresión política solo. Hay que incluir otras entidades políticas", sostuvo. Y señaló principalmente dos: "el mundo de los trabajadores de la economía popular y el feminismo". "(Tenemos que) Ofrecer una propuesta política que no puede estar anclada solamente en las conquistas logradas en el gobierno anterior, sino también ofrecer un proyecto a futuro y empaparse con las nuevas agendas", afirmó Hagman.

Itaí Hagman:

"La izquierda tradicional tiene una concepción que le impide trabajar con otros espacios políticos"

