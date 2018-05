Cuando la capacitación es un premio

El director del nivel primario del Colegio Armonía, Marcelo Sansone, partió a Italia a un encuentro pedagógico internacional. "No es frecuente en nuestra región que una institución educativa haga una apuesta tan importante en la capacitación de uno de sus integrantes, y por ende en la mejora continua del proyecto pedagógico que lo define. Eso habla también de convicciones y de compromiso. Después, en lo personal, creo que habla de un reconocimiento y en la confianza que se deposita en mí, lo cual me alaga y estimula sobremanera. Lo vivo como un inesperado premio que me da la profesión que ejerzo y me apasiona", dijo a La Auténtica Defensa Marcelo Sansone, quien es el director el nivel primario del Colegio Armonía y acumula 20 años en la institución. Sansone partió la semana pasada a Italia para participar de un encuentro pedagógico internacional organizado en Reggio Emilia, al norte de la península. La filosofía de Reggio Emilia es una experiencia educativa que nació en 1945, y es reconocida mundialmente como una de las mejores propuestas educativas para primera infancia. Según explicó la directora Nora Taret, el Colegio Armonía de nuestra ciudad se rige bajo los preceptos de Reggio Emilia que, básicamente se desarrolla alrededor de 3 ideas centrales: el alumno como protagonista del diseño de su propio aprendizaje; el docente competente, colaborador, investigador y guía; y el espacio edilicio como tercer maestro. A esto se le suma el involucramiento de la familia y la producción de documentación pedagógica. "Además –comentó Taret- de seminarios y talleres el viaje de Marcelo incluirá visitas a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias que, como nosotros, integran la Red Solare y se manejan desde la filosofía Reggio Emilia. Es decir, no sólo reforzará y actualizará conceptos de la filosofía pedagógica a la que adherimos, sino que también los verá en la práctica. Esperamos con ansias su regreso, y poder capitalizar institucionalmente toda esa formación e información que va a recibir". SOLIDARIO En enero pasado, Marcelo Sansone y su señora fueron testigos clave en la búsqueda de la ciudadana china, Zhong Qin Sun (60), quien desapareció luego de arribar a Ezeiza y días después fue hallada sin vida a 7 kilómetros del aeropuerto, en un arroyo. "Cuando vimos en el diario que la estaban buscando y que Juan Carr apelaba a la solidaridad de la población para encontrarla, automáticamente llamamos a Red Solidaria. Ellos nos pusieron en contacto con la fiscalía a cargo de la investigación", relató Marcelo Sansone a La Auténtica Defensa en aquella oportunidad. "Nos dijeron – continuó- que no era frecuente, que la gente no se involucra. También me señalaron que nuestro aporte sumó para encausar la investigación y no dispersarse en otras hipótesis. Algún amigo me preguntó si no estábamos locos, por qué nos habíamos metido en ese lío. Es un poco raro y triste que la solidaridad sea la excepción y no la regla. Roxana y yo somos docentes y, por vocación, siempre estás a disposición del alumno que es un otro. Es decir, el otro nos interesa, no nos es indiferente. Si el otro es un hijo que perdió a su madre y está en vos aportar algún dato para que la encuentre ¿cómo te lo vas a callar? La vida es una rueda: todos algún día vamos a necesitar de alguien más".

Marcelo Sansone, en el centro, junto a Nora Taret y Miguel Ángel del Campo, responsables del Colegio Armonía.

Cuando la capacitación es un premio

