La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Casero: "No podes estar arriba de un escenario si no tenes nada para decir"







El humorista Alfredo Casero, que se presenta mañana viernes en el Teatro La Rosa, dialogó con La Auténtica Defensa y adelantó algunos detalles de su espectáculo. También ofreció su mirada respecto a la sociedad de hoy. Además de su carrera como humorista y actor de televisión y cine, Alfredo Casero (55) ha incursionado en la música: sacó a la luz siete discos. Algo de esa faceta muestra en su nuevo espectáculo "¿De qué no se puede hablar?", con el que llega a la marquesina de Campana. "Me encanta el canto y me di cuenta que es una de las cosas que más me da placer", expresó durante una charla telefónica con LAD. Casero se estará presentando este viernes a las 21:30 horas en el Teatro La Rosa (Sivori 918) con un show en el que despliega su talento por más de una hora para hacer reír y reflexionar. En su charla, que duró cerca de diez minutos, hizo hincapié en que vale la pena hacer lo que a uno le gusta: "Generalmente, lo que a mí me sale bien es lo que sale de adentro, y si tengo que hacer algo que no tengo ganas o es algo demasiado repetido, me aburre". Según Casero, el teatro tiene algo mágico. "Mientras exista un poco de magia la gente va a dejar de verlo todo a través de la pantalla de su celular para estar en lugares donde sucede algo y uno puede ver a una artista que quiere", sostuvo. Pero el humorista también apuesta a los cambios y la renovación: "No podés estar arriba de un escenario si no tenes nada para decir y si no tenes nada para compartir con la gente que querés. Yo tengo la obligación de darle todo lo que puedo con el corazón y pelear por lo que creo que es justo para mí y los demás: la libertad". Las redes sociales, en especial el Twitter, lo atrapan principalmente por esa misma libertad. "Que la gente pueda expresarse de cualquier manera es muy constructivo. La idiotez no tiene género. El humano es malo de por sí porque la condición humana es muy baja hoy. A mí lo único que me gusta es llevar tranquilidad a la gente que tiene miedo. Entiendo que no se puede cambiar el mundo sin extremos, pero no hay que apostar a lo malo. No hay que destruir sino deconstruir, hay que rehacer la reconstrucción", aseguró. El actor comparte con LAD tres grandes metas que le enseña a sus hijos y a toda la gente que ha trabajado con él: disciplina, estudiar (leer) y nunca creer que no se puede lograr. No es la primera vez que Casero llega al Teatro La Rosa. Ya en otras dos oportunidades visitó nuestra ciudad y ha sido muy bien recibido por el público campanense. Por tercera vez, invitó con su humor característico a "perder un rato" con él. "Que no piensen, que se olviden de todo, que se vengan a reír, que coman antes o después, que no se casen, que se separen, que hagan lo que quieran. Pero si vienen a verme sería una gran oportunidad de encontrarme con ellos", dijo sobre los vecinos de Campana. Sus impacientes espectadores. Las entradas numeradas ya se encuentran a la venta en el local Einstein ubicado en Av. Mitre 933.





