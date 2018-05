La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Semanario del Pescador:

El pacú regresó a Esquina y sorteos semanales de SDP

Por Luis María Bruno







Nuestro amigo y colaborador Juan Marcos Palma realizó dos jornadas de pesca en esquina junto a Ángel Bonelli, Carlos y Juan Forno y en su relato comentó: Luis María partimos rumbo a la siempre querida Ciudad de Esquina. La idea era llegar bien temprano en la madrugada del viernes, sacar los permisos, cargar todo en la lancha y pescar viernes sábado y domingo, acampando en distintas islas el viernes y el sábado. Todo se complicó al tener que enfrentar un terrible frente de tormenta que nos maltrató durante los casi de 300 que separan a Gualeguay de La Paz, esto hizo que se retrasara nuestro arribo a Esquina, dado que la lluvia torrencial y el fuerte viento impedía viajar a más de 60 km por hora. Encima se sumaba la inquietud por saber cómo se encontraría el clima en Esquina. Por suerte, llegando a La Paz, cesó la tormenta y junto al comienzo del amanecer empezó a despejarse el cielo y las 9.30 con casi dos horas de retraso ya teníamos todo cargado y a Don Juan en el agua. La idea era pescar dorado cerca de Esquina que era donde se encontraba para dirigirnos luego al norte a la zona de La 14 a buscar los últimos Pacu. En la cercanía no más de 5 minutos de lancha pudimos obtener los primeros dorados, pero no de un tamaño que nos hiciera dudar de nuestro plan y así fue como rumbeamos al norte, encontrando mejor tamaño en el arroyo Aguara y luego en las lagunas del Agua y salito para arriba. Luego hicimos una entretenida pesca de bogas llegando al atardecer y luego de aprontar el campamento salimos a buscar el Surubí en la zona del Mini a la noche, pero sin éxito. El sábado temprano a la mañana luego de unas exquisitas tortas fritas preparadas por Juan Carlos mientras levantamos campamento y cargamos todo en la lancha salimos a buscar el Pacú, el dato que todavía había en la zona lo teníamos, "sólo" había que encontrar el lugar adecuado. Luego de alguno intentos fallidos iba a llegar la emoción y de una manera sorprendente, alrededor de las 9.30 y encarnando con AGUAI sentí en la línea unos "toques" y luego la caña bajó la punta, clavé casi con desesperación para que no se escapé y enseguida empezó la lucha que terminó con la captura y posterior liberación de un hermoso ejemplar de 3.200. Luego fue el turno de Carly, Ángel y Juan Carlos, algunos bises, y finalmente un pique en la caña de Carly y mientras lo filmaba picó la mía, y casi al mismo tiempo la de Ángel logrando un hermoso triplete. Fueron 11 capturas hasta las 13:00 horas cuando el pique se cortó por completo. En nuestro programa de TV Nº 722 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Triplete de Pacú en esquina provincia de Corrientes.



Semanario del Pescador:

El pacú regresó a Esquina y sorteos semanales de SDP

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: