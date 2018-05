La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Primera D:

Puerto Nuevo juega esta tarde su último partido de la temporada







En busca de un triunfo que le ponga fin a su racha de nueve juegos sin victorias, el Auriazul recibe desde las 15.30 horas a Claypole, que está obligado a ganar para tener chances de mantenerse en la categoría. Esta tarde, Puerto Nuevo disputará su último partido del campeonato cuando reciba la visita de Claypole en un encuentro que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Kevin Alegre. Para el Auriazul, dirigido por la dupla técnica conformada por Carlos "Jetín" Pereyra y Hugo Medina, será la oportunidad de despedirse de la temporada con una victoria y ponerle así fin a una racha de nueve partidos sin triunfos. Sí: el Portuario no gana desde el pasado 2 de marzo, cuando venció 1 a 0 a Muñiz por la 20ª fecha, en un partido que parecía que lo metía de lleno en la lucha por ingresar al Reducido. Sin embargo, después de ese triunfo, el equipo se desinfló, perdió solidez y tuvo muchos problemas para convertir (lo hizo en apenas cuatro de los siguientes nueve compromisos). Así se hundió en esta racha de nueve juegos sin victorias. Para este encuentro de despedida, la dupla Pereyra-Medina realizaría cuatro modificaciones con la vuelta de Raúl Colombo y los regresos a la titularidad de Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez y Alex Curto. Así, el Portuario formaría hoy con: Rodrigo Ponce de León; Antoni Rodríguez, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Eliseo Aguirre, Kevin Redondo, Franco Colliard, Tadeo Mac Intyre; Nicolás Rodríguez y Alex Curto. Por su parte, Claypole llegará a Campana con la obligación de ganar para intentar permanecer en la categoría. Es que no depende de sí mismo para ello: también necesita que Real Pilar no sume en su visita a Atlético Lugano. Así, los del Tambero estarán con la mente puesta en el terreno de juego del Carlos Vallejos, pero también atento a las noticias que lleguen desde Tapiales.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo. PROGRAMACIÓN FECHA 30 JUEVES - 15.30 horas: Yupanqui vs Lamadrid / Ezequiel Yasinski - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Central Ballester / Tomás Diulio - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Claypole / Kevin Alegre - 15.30 horas: Muñiz vs Atlas / Lucas Brumer - 15.30 horas: Argentino de Merlo vs Centro Español / Franco Acita - 15.30 horas: Lugano vs Real Pilar / Santiago Jorge Mitre - 15.30 horas: Victoriano Arenas vs Argentino (R) / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Juventud Unida vs Liniers / Lucas Mattis EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 33: En 32 partidos, Puerto Nuevo logró 8 victorias, Claypole venció en 12 ocasiones y se produjeron 12 empates. Puerto convirtió 34 goles mientras que Claypole anotó 42. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 15 partidos, Puerto venció 5 veces (15 goles) y Claypole ganó 2 partidos (8 goles). Empataron 8 veces. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 17 enfrentamientos, Puerto ganó en 3 ocasiones (19 goles) y Claypole se impuso en 10 oportunidades (34 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL Fue el 26 de octubre de 1996, por la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Primera 1996/97: PUERTO NUEVO 0 - CLAYPOLE 0 . PUERTO NUEVO: Luciano Menón; Mauro Ahumada (Carlos Jáuregui), Daniel Pantano, Claudio Colarussa y Cristian Pérez; Damián Rivas Karlic (Gastón De Armas), Nolberto Miño, Rubén Alvarez Chacón y Juan Gamarra; Sebastián Bentiboglio (Fabián Gamboa) y Martín Monteagudo. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Berdún y Mariano Tamburini. CLAYPOLE: Saranzotti; Ernesto Acuña, Leiva, Etchelecú y Eladio Gallo; Osuna (Gorgerino), Parella, Roberto Agüero (Carlos Gutiérrez) y Omar Guerrero; Cristian Gallo y Juan Ayala (Ariel Pérez). DT: Antonio De Gregorio. SUPLENTES: Freiler y Arce. GOLES: no hubo. CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Mauro Walter. TERCERO: Puerto Nuevo 1 (Leandro Tamburini) - Claypole 1.

