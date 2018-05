La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo volvieron a la victoria







Como locales, las dirigidas por Mario Giménez se impusieron por 2 a 1 frente a Luján con dos goles de Analía Miño. Luego de perder 3-1 ante Racing como visitantes, las chicas de Puerto Nuevo tuvieron que soportar dos suspensiones consecutivas por lluvias (fueron postergados los partidos frente a Deportivo Español y Camioneros). Así, el pasado domingo marcó el regreso a las canchas de las Auriazules, quienes volvieron a la victoria al vencer 2-1 como locales a Luján. En el estadio Carlos Vallejos de barrio Don Francisco, las dirigidas por Mario Giménez se impusieron con dos goles de Analía Miño en este encuentro correspondiente a la 31ª fecha del Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ante Luján, las chicas de nuestra ciudad pudieron adelantarse en la primera mitad y llegar al entretiempo con ventaja de 1-0 gracias a la primera aparición de Miño. Sin embargo, en el inicio del complemento, las Lujaneras alcanzaron el empate y obligaron a Puerto Nuevo a buscar la victoria. Finalmente, las Portuarias volvieron a ponerse al frente a los 28 minutos, con la segunda aparición goleadora de Miño, y de allí en adelante supieron sostener el marcador. En esta oportunidad, las Auriazules formaron con: Jacqueline Schmidt; Milagros Soria, María Rodríguez, Patricia Carballo, Soledad Medina; Samanta Martín (Rocío Acosta), Marisa González, Micaela Monzón (Manuela Cardozo), Analía Miño; Marina González (Ocampo) y Karen Ramírez. De esta manera, las Portuarias llegaron a 37 puntos y se afirman en la novena posición, camino a disputar el octogonal por el tercer ascenso a la A. El primero de esos boletos a la máxima categoría ya quedó en manos de Independiente de Avellaneda. Las Diablas aseguraron su regreso a Primera A luego de golear 12-0 como locales a Atlético Pilar. En tanto, el segundo ascenso directo lo definirán Real Pilar, Lanús y Racing Club en estas últimas fechas. En la próxima fecha, las chicas de Puerto Nuevo no verán acción, dado que debían enfrentar a Defensores del Chaco, equipo que se retiró del certamen. FECHA 31: Independiente 12-0 Atlético Pilar; Lanús 1-0 Defensa y Justicia; Puerto Nuevo 2-1 Luján; Real Pilar 6-0 Deportivo Español; Comunicaciones 1-0 Deportivo Merlo; Liniers PG-PP Defensores del Chaco. Partidos suspendidos: Almirante Brown vs Camioneros; SATSAID vs Lima FC; Argentino (Q) vs Racing. POSICIONES: 1) Independiente, 87 puntos; 2) Real Pilar 77, pts 3) Lanús, 74 pts; 4) Racing, 70 pts; 5) Lima FC, 54 pts; 6) SATSAID, 53 pts; 7) Luján, 50 pts; 8) Alte Brown, 48 pts; 9) Puerto Nuevo, 37 pts; 10) Liniers, 30 pts; 11) Comunicaciones, 27 pts; 12) Deportivo Español, 27 pts; 13) Camioneros, 27 pts; 14) Atlético Pilar, 24 pts; 15) Def. del Chaco, 19 pts; 16) Argentino de Quilmes, 19 pts; 17) Dep. Merlo, 19 pts; 18) Defensa y Justicia, 18 pts.

FORMACIÓN AURIAZUL. LAS ONCE TITULARES QUE PUERTO NUEVO PRESENTÓ EN SU DUELO FRENTE A LUJÁN, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 31 DE LA PRIMERA B.



