La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Atletismo:

Eliana Montenegro y Valentín Solís se destacaron en el Provincial Sub 18







Los dos atletas del CCC sumaron cinco podios y serán parte de la Selección de la Provincia de Buenos Aires en el Argentino que se realizará en el CENARD. El pasado fin de semana se disputó en Mar del Plata el Torneo Provincial de Atletismo de la categoría Sub 18, donde participaron doce representantes del Club Ciudad de Campana, entre los que se destacaron Eliana Montenegro y Valentín Solís, quienes se combinaron para sumar cinco podios en total. Así, ambos quedaron confirmados en la Selección de la Provincia de Buenos Aires para competir en el Argentino de la categoría que se realizará el 26 y 27 de mayo en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Eliana Montenegro ganó la prueba de Lanzamiento de Martillo y se convirtió en la nueva campeona provincial de la especialidad. Además, finalizó 3ª en Lanzamiento de Disco. Por su parte, Valentín Solís logró el 2º puesto en las pruebas de 110 metros con vallas y Salto Triple, y fue 3º en Salto en Largo. En tanto, el resto de los atletas entrenados por Diego Marquine que compitieron en Mar del Plata obtuvo los siguientes resultados: -Iara Herrera: 5ª en 100 metros con vallas y 6ª en Lanzamiento de Bala. -Luis Olivera: 10º en Lanzamiento de Jabalina. -Uriel Presentado: 11º en Lanzamiento de Jabalina. -Lautaro Piana: 11º en Lanzamiento de Disco. -Ajthue Ponce: 12º en 3.000 metros llanos. -Posta 4x100 metros varones: Lautaro Sánchez, Luis Olivera, Bruno Godoy y Valentín Solís lograron el 5º puesto. -Posta 4x100 metros mujeres: Eliana Montenegro, Daiana Conti, Yazmin Arapey e Iara Herrera lograron el 8º puesto.

DELEGACIÓN TRICOLOR. DOCE ATLETAS REPRESENTARON AL CCC EN MAR DEL PLATA.



Atletismo:

Eliana Montenegro y Valentín Solís se destacaron en el Provincial Sub 18

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: