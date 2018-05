La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Hockey sobre césped:

Los Varones cayeron ante Martín Güemes







No viene siendo fácil el andar para el equipo masculino de hockey sobre césped del Campana Boat Club en el Torneo Metropolitano. Y es lógico, ya que es una actividad muy nueva en la institución de la ribera y que seguramente irá creciendo y progresando con el tiempo, con la suma de nuevos y más jugadores, y sobre todo con la adquisición de mayor experiencia. El pasado domingo, los Varones del CBC cayeron como visitantes por 17 a 0 ante Martín Guemes Hockey Club, líder del torneo con puntaje ideal en tres fechas disputadas. Cuatro jugadores del equipo local anotaron tripletes: Boris Casenave, Sebastián Mucci, Rodrigo Clos, y Nicolás De La Fuente. Mientras que Matías Jambrina marcó dos goles, y Eduardo Godoy, Manuel Martínez, y Patricio Mucci sumaron uno cada uno. El plantel del CBC, dirigido por el coach Adrián Zottola, estuvo conformado por Alberto Aragón, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde, Santiago Gelosi, Mauro Martínez, Mariano Mercuri, Alejandro Monti, Diego Monti, Milton Orellana, Ignacio Poggi (capitán), Damián Pupo, Omar Rodríguez, Matías Slegt, Sergio Tereszuzck, Emiliano Verchan y Matías Insaurralde. Con este resultado, el Boat sigue en la 11ª y última posición de la Primera B2 que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires, con 33 goles en contra y 2 a favor en tres fechas disputadas. La fecha se completó con los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste 3-1 Racing Club; Estudiantes de La Plata 4-2 SITAS; Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 1-7 Berazategui; y Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 3-1 MDQ Mar Del Plata En las demás categorías en las que participa el CBC, se dieron los siguientes resultados: -Intermedia: Derrota 15 a 1 (gol de Santiago Gelosi) -Sexta División: Derrota 7 a 1 (Misael Ventura Cairo) PRÓXIMO COMPROMISO. La próxima fecha será el recupero de la jornada suspendida por lluvias y se disputará en su totalidad el domingo 13. El Campana Boat Club recibirá en la cancha "Héctor Tallón" a Estudiantes de La Plata, que ganó dos partidos y perdió uno en lo que va del torneo. Completarán la jornada: Berazategui vs. AACF Quilmes, SITAS vs. EFI Lobos, Racing vs. Martín Guemes, y Quilmes High School vs. Ferro Carril Oeste.



