Con goles de Julieta Dabusti y Florencia Núñez, le ganaron 2-1 como visitantes a Luján RC "B", estiraron su invicto y se mantienen como escoltas del líder Universitario de La Plata "C", que cosechó su quinto triunfo en fila. La Primera Damas del Campana Boat Club sigue de racha, en un gran nivel y se ilusiona partido a partido con dar batalla hasta el final en busca del regreso a la Primera E del Torneo Metropolitano. El pasado sábado, las dirigidas por Adrián Zottola ganaron de visitantes un partido que, a priori, era muy complicado, porque Luján Rugby Club "B" había vencido en tres de sus cuatro encuentros y era, hasta esta sexta fecha, el equipo más goleador de la Zona 4 de la Primera F. La victoria Celeste fue por 2 a 1 con goles de Julieta Dabusti y Florencia Núñez. En tanto, el gol de las Lujaneras lo convirtió Rocío Boccardo. La formación inicial del CBC para este compromiso fue la siguiente: Romina Guerrero (arquera), Candela Corrata, Florencia Núñez, Camila Pérez Johanneton, Melina Dabusti, Constanza Santini (capitana), Damiana Pinto, Sofía González, Catalina Tapia, Julieta Dabusti, y CamilaTenembaum. Completaron el equipo Marina Del Molino, María Eugenia Díaz, Karen Farías, María Luz Gentilini, Agustina Ibáñez, Daniela Merlotto y Candelaria Noir. Con este resultado, el Campana Boat Club se ubica en la segunda ubicación con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate, y se mantiene a dos unidades del líder Universitario de La Plata "C", que derrotó 2 a 0 a Sociedad Alemana de Lomas de Zamora y logró su quinto triunfo al hilo. Además, las platenses son el mejor equipo en goles a favor (17, es decir, 3,4 de promedio por partido) y en diferencia de gol (+15). Así, Universitario y Boat Club han logrado escaparse en la cima de las posiciones. De hecho, en tercera ubicación está Quilmes "C", a tres puntos del CBC y a cinco del equipo de La Plata. Los restantes resultados de esta 6ª fecha de la Zona 4 de la Primera F fueron: San Luis ´´B´´ 5-1 Quilmes ´´D´´; Nueva Chicago 6-0 St. Brendan´s; San Fernando ´´D´´ 1-1 Camioneros ´´B´´; Ferro Carril Oeste ´´C´´ 1-2 Deportiva Francesa "B"; Quilmes ´´C´´ 2-1 Country Mi Refugio. La continuidad de este campeonato dispone para el próximo fin de semana el recupero de la quinta fecha que fuera suspendida por lluvia el pasado sábado 28 de abril. Entonces, el CBC enfrentará en su cancha "Héctor Tallón" a Country Mi Refugio, que llegará a este encuentro golpeado por tres derrotas en fila. El resto de la fecha será la siguiente: Deportiva Francesa "B" vs. Quilmes "C"; Sociedad Alemana de Lomas de Zamora "B" vs. Ferro Carril Oeste "C"; Camioneros "B" vs. Universitario de La Plata "C"; St. Brendan´s "B" vs. San Fernando "D"; Quilmes "D" vs. Nueva Chicago; y Luján Rugby Club vs. San Luis "B".

INVICTAS. LA PRIMERA DAMAS DEL CBC SUMAN CUATRO TRIUNFOS Y UN EMPATE. MÁS TRIUNFOS EN DIVISIONES MENORES En el resto de la jornada del pasado sábado frente a Luján Rugby Club "B", el Campana Boat Club cosechó grandes resultados. Incluso, ganaron todas las divisiones menores y sólo perdió la Intermedia, en la previa al partido de Primera. Los resultados y goleadoras fueron los siguientes: -Intermedia: derrota 1 a 0. -Quinta División: victoria 6 a 1 con goles de Lucía Gelosi (3), Delfina Fernández Palazuelo (2) y Fátima Tenembaum. -Sexta División: triunfo 2 a 0 con goles de Azul Montero y Caterina Cinquini. -Séptima División: goleada 12-0 con tantos de María del Pilar González (6), María Luz Balerio Echeverría (3), Caterina Cinquini (2) y María Paz Pérez Johanneton. -Octava División: victoria 6-0. -Novena División: triunfo 2-0.

