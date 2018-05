La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 10/may/2018 Breves Deportivas







MÁS VICTORIAS EN MADRID: el tenis argentino en el ATP Masters 1000 de Madrid sobre polvo de ladrillo obtuvo dos victorias y solo una derrota en un trío de encuentros.- RACING, RIVER Y VÉLEZ: en la 25ª fecha de la Superliga.- AVANZÓ SAN LORENZO: logró su pase a la segunda ronda de la Copa Sudamericana tras igualar 0-0 frente a Atletico Mineiro.- COPA ARGENTINA: Argentinos Juniors derrotó 2-1 a Independiente de Chivilcoy.- PRIMERA B METROPOLITANA: Esta tarde comienzan las dos semifinales del Reducido.- PLAYOFFS LIGA NACIONAL: El martes por la noche se disputaron los segundos juegos de los Octavos de Finales de la Liga Nacional de Básquet.- NBA; WARRIORS VS ROCKETS: la Conferencia Oeste de la NBA se definirá entre los dos mejores equipos de la temporada regular: Houston Rockets se medirá al Golden State Warriors.- RACING, RIVER Y VÉLEZ Ayer también se disputó el otro de los encuentros que había sido suspendido en la 25ª fecha de la Superliga: Racing Club venció 2-0 como local a Arsenal de Sarandí con goles de Lisandro López y Lautaro Martínez y, de esa manera, quedó sexto junto a Talleres con 45 puntos, a uno de distancia de Independiente y a dos de Huracán, que hoy se estarían quedando con los últimos dos boletos a la próxima Copa Libertadores. En tanto, hoy se jugarán dos compromisos postergados: desde las 17.45, Colón recibirá a Vélez Sarsfield para completar los 68 minutos restantes tras la suspensión por bombas de estruendo; y desde las 20, River Plate recibirá a Estudiantes de La Plata. AVANZÓ SAN LORENZO El martes por la noche, San Lorenzo de Almagro logró su pase a la segunda ronda de la Copa Sudamericana tras igualar 0-0 como visitante frente a Atletico Mineiro. Así, el gol de Gonzalo Gudiño en el partido de ida disputado en el Nuevo Gasómetro terminó valiéndole la clasificación. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Rosario Central jugaba en Brasil el partido revancha de su serie ante San Pablo (en la ida habían igualado sin goles). Mientras que esta noche, Newells recibirá a Paranaense para tratar de revertir un duelo que empezó mal en Brasil, donde perdió 3-0 el pasado jueves 12 de abril. COPA ARGENTINA Por la primera fase de la Copa Argentina, Argentinos Juniors derrotó 2-1 a Independiente de Chivilcoy en un partido que se disputó en cancha de Sarmiento de Junín y que se definió en el tercer minuto de tiempo adicionado gracias a un gol de Alexis Mac Allister (Damián Batallini había abierto la cuenta y Jonathan Pacheco marcó el empate transitorio del elenco de Chivilcoy). PRIMERA B METROPOLITANA Esta tarde comienzan las dos semifinales del Reducido de la Primera B Metropolitana: UAI Urquiza recibe a Estudiantes de Caseros, mientras que Tristán Suárez jugará en Ezeiza con Defensores de Belgrano. Los partidos revancha se disputarán el próximo martes. PLAYOFFS LIGA NACIONAL El martes por la noche se disputaron los segundos juegos de los Octavos de Finales (series al mejor de cinco partidos) de la Liga Nacional de Básquet con los siguientes resultados: San Lorenzo 101-69 Peñarol de Mar del Plata (serie 2-0); Obras Basket 91-75 Bahía Basket (serie 2-0); Quimsa de Santiago de Estero 101-66 Estudiantes de Concordia (serie 2-0); La Unión de Formosa 72-79 Hispano Americano de Río Gallegos (Serie 1-1); Atenas de Córdoba 86-66 Olímpico de La Banda (Serie 2-0); Gimnasia de Comodoro Rivadavia 88-84 Argentino de Junín (serie 2-0); Instituto de Córdoba 88-68 Regatas de Corrientes (serie 2-0); y San Martín de Corrientes 83-95 Boca Juniors (serie 1-1). NBA: WARRIORS VS ROCKETS Finalmente, la Conferencia Oeste de la NBA se definirá entre los dos mejores equipos de la temporada regular: Houston Rockets superó 4-1 en semifinales a Utah Jazz y se medirá al mejor de siete juegos con el vigente campeón, Golden State Warriors, que ya dejó en el camino a San Antonio Spurs (4-1) y New Orleans Pelicans (4-1). MÁS VICTORIAS EN MADRID Un miércoles positivo vivió ayer el tenis argentino en el ATP Masters 1000 de Madrid que se disputa sobre polvo de ladrillo: dos victorias y solo una derrota en un trío de encuentros de segundo ronda que asomaban complicados para los jugadores nacionales. Diego Schwartzman superó 7-5, 2-6 y 6-2 al español Feliciano López y ahora, en tercera vuelta, deberá lidiar con el Nº 1 del mundo, Rafael Nadal, quien está teniendo una bestial temporada de polvo de ladrillo (ayer le ganó 6-3 y 6-1 al francés Gael Monfils y sigue sin ceder un set en esta superficie). Por su parte, el correntino Leonardo Mayer apabulló 6-2 y 6-1 al también local Fernando Verdasco y en tercera ronda se enfrentará con el alemán Alexander Zverev, Nº 3 del mundo. Finalmente, quien no pudo meterse entre los 16 mejores de torneo fue el azuleño Federico Delbonis, que cayó en tres sets ante austríaco Dominic Thiem, Nº 6 del ranking mundial. Así, serán tres los argentinos en la tercera ronda, dado que el tandilense Juan Martín Del Potro ya estaba clasificado a esta instancia en la que se medirá con el serbio Dusan Lajovic.



