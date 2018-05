Consejos para prevenir las enfermedades respiratorias en los niños

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas que anticipan el invierno, las enfermedades respiratorias se multiplican en toda la población y los niños constituyen uno de los segmentos más vulnerables, ya que son más propensos a contraer gripe, bronquitis y laringitis. Al respecto, la Dra. Cecilia Avancini, Directora Médica de vittal, explica que los bebés y los niños menores a 5 años suelen presentar entre 3 a 5 episodios anuales vinculados a enfermedades respiratorias. "Gran parte de estos cuadros son producidos por 12 variedades de virus con más de 150 tipos diferentes que terminan manifestándose frecuentemente como resfriados comunes", detalla. A continuación, describe las principales patologías y cuáles son los síntomas más frecuentes en cada caso: - Bronquiolitis: se trata del primer episodio de sibilancias (silbido en el tórax al respirar) en un contexto de enfermedad respiratoria viral. Si el lactante menor de 24 meses presenta un cuadro clínico con secreción nasal, tos, fiebre o sin ella, catarro y dificultad respiratoria, probablemente se esté ante la presencia del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el germen más habitual. - Laringitis aguda: Es una causa frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores en la infancia. Este síndrome se caracteriza por la presencia de un grado variable de tos perruna o metálica, afonía, estridor y dificultad respiratoria. Vittal también comparte consejos útiles para que los padres puedan incorporar hábitos que ayudan a prevenir las enfermedades respiratorias del invierno: 1. Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales. 2. Taparse la boca al toser o estornudar usando el antebrazo y no las manos. 3. Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los 6 meses, e incrementar la lactancia materna en caso que el bebé enferme o muestre pérdida de apetito. 4. Acostar a los niños boca arriba. 5. Tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación al día para reducir las complicaciones en la salud y la mortalidad por infecciones respiratorias. 6. Asistir a controles médicos periódicos. 7. Ventilar todos los ambientes a diario, por lo menos 20 minutos. 8. No fumar y mantener los ambientes libres de humo. Durante los primeros años de vida, los hijos de padres que fuman en la casa tienen muchas más probabilidades de ser hospitalizados por bronquitis o neumonía, a diferencia de padres no fumadores. 9. Brindar a los niños el abrigo necesario. En ambientes fríos, se recomienda ponerles una gorra para mantener la temperatura corporal. Además es importante evitar el abrigo excesivo y el uso de frazadas o mantas que puedan sofocar a los menores durante la noche. "Si el bebé o niño presentan síntomas de una enfermedad respiratoria como fiebre, mocos, tos, dificultad para respirar, resfrío e inapetencia hay que llevarlos al centro de salud u hospital, donde podrá recibir la atención necesaria, pero nunca automedicarlos", concluye la Dra. Avancini.



Consejos para prevenir las enfermedades respiratorias en los niños

