La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/may/2018 En julio empezarían los nuevos recorridos de colectivos







Fueron diseñados por el Municipio y consensuados con los vecinos de los barrios para mejorar la calidad y frecuencias del servicio en toda la ciudad. Se trabaja en una respuesta alternativa para el caso del barrio Los Pioneros. El último 30 de abril venció la extensión de la "Emergencia de Transporte" a nivel local, que fuera declarada en 2009 y posibilita que hoy la ciudad cuente con un servicio de transporte público que, en diferentes recorridos, es cubierto por las empresas 6 de Julio y la 228 a través de la línea 505. Según información a la que tuvo acceso La Auténtica Defensa, el Ejecutivo local elevará en los próximos días al Honorable Concejo Deliberante un expediente solicitando una nueva extensión de la "Emergencia de Transporte" que regularice en términos formales la situación de hecho, dado que el servicio se sigue brindando. La novedad es que la nueva extensión de la emergencia, iría acompañada con la puesta en vigencia del nuevo diseño de recorridos del transporte público local. El diseño, fue desarrollado por la gestión de Abella como parte de la regularización del servicio a través de una licitación pública que, se espera, pueda ser lanzada y adjudicada a fines de 2018. Este nuevo diseño, que fuera consensuado con las actuales empresas prestadoras y con los vecinos de los barrios en una serie de encuentros informativos realizados en las diferentes sociedades de fomento, promete ser una instancia superadora que aportaría mayor racionalidad en los circuitos o "pisos" establecidos, acortando distancias, y mejorando las frecuencias sobre todo en los horarios pico: primera mañana, mediodía y final de la tarde. De no mediar inconvenientes de último momento, se da por descontado que el HCD aprobará la extensión de la emergencia, incluyendo los nuevos recorridos, que entrarían en vigencia a partir del próximo mes de julio. Los Pioneros Actualmente, y desde hace varios años, el barrio Los Pioneros, sobre Ruta 6, no está incluido dentro del servicio de transporte público de Campana, ni está contemplado que se incluya en el futuro pliego de licitación por ser deficitario. Tanto es así, que en el pasado la empresa "Transportes Galarza" brindaba un servicio dedicado exclusivamente a los vecinos de Los Pioneros, pero fue discontinuado. Por eso, para trasladarse a Campana, sus vecinos hoy dependen de un colectivo que viene desde Luján cada 2 horas y media. Ese transporte no ingresa al barrio, y debe ser abordado sobre la Ruta 6. La respuesta y viabilidad de un servicio de transporte público para Los Pioneros vendría de la mano del complejo carcelario de Campana, vecino al barrio en cuestión. Empresarios locales estarían dispuestos a cubrir el trayecto Rotonda Mc Donald´s – Los Pioneros, dado que la masa crítica de pasajeros necesaria para hacerlo rentable estaría aportada por los familiares que llegan a la ciudad a visitar a los detenidos. Ese transporte, incluso, ingresaría al barrio ya que desde el año pasado cuenta con un circuito asfaltado y, además, eliminaría de naturalmente el actual servicio de remises "truchos" que se oferta en la mencionada rotonda y que el Ejecutivo quiere erradicar.

LOS RECORRIDOS SE PRESENTARÍAN CON LA EXTENSIÓN DE LA «EMERGENCIA DE TRANSPORTE». (FOTO: ARCHIVO).





EL 30 DE ABRIL VENCIO LA EXTENSION DE LA EMERGENCIA DE TRANSPORTE A NIVEL LOCAL. PIDEN TERMINAR CON EL MONOPOLIO DE CHEVALLIER Una resolución del HCD solicita a la CNRT que otorgue un nuevo servicio de micros a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la última sesión del HCD se aprobó una resolución presentada por el concejal del Frente Renovador, Marco Colella, en la que se pide a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que evalúe el servicio brindado por Chevallier y analice la factibilidad de otorgar a una nueva empresa el servicio de transporte público hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Hoy en día los vecinos viajan como ganado, la empresa brinda un mal servicio" comentó Colella al respecto y agregó: "Lo que pedimos con esta resolución es que el ente regulador busque una alternativa que beneficie a los vecinos que día a día viajan hacia Buenos Aires, ya sea por trabajo u ocio". El concejal se manifestó esperanzado en el acompañamiento del Ejecutivo Municipal, "teniendo en cuenta que en enero de 2017 el intendente se reunió con el Gerente de Chevallier para solicitarle que tomen medidas urgentes en relación al servicio y acordaron diagramar un cronograma para satisfacer las necesidades de los usuarios. Un año después, el servicio sigue teniendo las mismas falencias y los vecinos siguen reclamando. Ya no creemos en la palabra de Chevallier, por eso pedimos a la CNRT que otorgue el servicio a otra empresa, y de esta manera terminar con el monopolio y que nuestros vecinos tengan la posibilidad de elegir si viajan con la empresa A o si prefieren la B", sostuvo Colella. #Adelanto En julio comenzarían los nuevos recorridos de colectivos en Campana. Fueron diseñados por el municipio y consensuados con los vecinos de los barrios pic.twitter.com/FdoQslZosd — (@frandrioli) 10 de mayo de 2018

