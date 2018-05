La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/may/2018 PJ-UC:

Concejales del PJ-Unidad Ciudadana acompañaron a los Diputados de su espacio durante el tratamiento de la Ley que busca detener los tarifazos. Preocupados por los aumentos tarifarios y ante la imposibilidad de muchos vecinos de afrontar los costos actuales de los servicios básicos, Concejales del PJ-Unidad Ciudadana estuvieron presentes en el Congreso de la Nación, acompañando a los Diputados de su espacio durante el tratamiento de la ley que pretende poner un freno a los aumentos. "Valoramos la media sanción, y esperamos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias poniéndose en el lugar de cada vecino que hoy no sabe cómo seguir viviendo ante la imposibilidad de pagar la luz, el agua y el gas" expresó la presidenta del bloque campanense, Soledad Calle. "Los subsidios a los servicios no eran un regalo como lo quiere hacer ver el oficialismo. Eran producto del aporte de los ciudadanos, que hoy son dirigidos hacia otros intereses. Decían que el aumento en las tarifas era para tener más inversión y poder autoabastecernos de energía. Sin embargo, en los 36 meses que lleva el gobierno de Macri se produjo menos energía que en el año 2015. Mientras que los 80.000 millones de pesos que el gobierno pretendía "ahorrarse" quitando subsidios a las tarifas, se utilizaron para pagar los servicios de la deuda externa" agregó la edil Junto a la Concejal Calle estuvieron los ediles Romina Carrizo, José Insausti y Rubén Romano, quien también se refirió al respecto. "Trajimos toda la preocupación de nuestros vecinos por los aumentos en las tarifas. Pero sin duda que el anuncio de más endeudamiento para el País, ha sido un baldazo de agua fría para quienes tenemos bien fresco en la memoria las consecuencias de estas acciones, idénticas a las del 2001. Salir corriendo a buscar recursos al FMI, después de haberse endeudado tanto la Provincia como la Nación, para seguir aumentando la deuda externa es un camino que ya conocemos dónde termina". Para el Concejal, el nuevo empréstito con el Fondo "tiene condiciones políticas. Es decir, con consecuencias de más ajuste para la gente. Debemos parar esta locura, porque la deuda la terminamos pagando entre todos los ciudadanos argentinos. Debido al vencimiento de los Lebacs, los 30 millones de préstamo se irían en un solo día pagando el vencimiento de estos bonos". Entre los pedidos del FMI para conceder el crédito, estaría el aumento edad de la jubilatoria, la reforma laboral y mayor presión tributaria para los contribuyentes, pero con desregulación impositiva para grandes empresas y actores del mercado. "Se pone en juego el futuro del país, donde se decide entre la construcción de un proyecto de desarrollo productivo, o ser escenario de la timba financiera internacional. Por eso desde el PJ-Unidad Ciudadana le propusimos al Presidente Macri cambiar la estrategia. Que pruebe poner más dinero en los bolsillos de la gente, para que así se active el consumo y ayude a la Argentina a crecer". Por último, el Dr. Romano expresó: "Tenemos que unirnos para frenar los aumentos de tarifas e impedir que se siga endeudando a nuestro País. Me angustia especialmente ver a tantos vecinos, trabajadores y humildes, llenos de miedo por el futuro. Muchos, incluso, que seguramente votaron a este gobierno y son la típica carne de cañón hacia donde apunta la manipulación del discurso oficial. Pero quiero que sepan que esto también pasará. Los argentinos no merecemos que vuelvan a fundir el País. Y aunque sea desde varios pasos atrás, volveremos a salir adelante".



