La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/may/2018 Breves: Noticias de Actualidad







ARRIBA LOS USADOS: Las ventas de automóviles usados cerraron un primer cuatrimestre con récord histórico al registrar 588.011 unidades, y un crecimiento de 10,57% en comparación con el mismo periodo del año pasado.- CON APOYO DE EE.UU.: La Argentina y el FMI iniciaron formalmente negociaciones para un crédito "stand by" luego de que la delegación encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. SIGUE SUBIENDO: El dólar trepó este jueves diez centavos, al cerrar a $23,22 para la venta promedio.- CUMBRE HISTÓRICA: entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un. Tendrá lugar el 12 de junio en Singapur.- COMPRA HOLANDESA: Trafigura completó la adquisición de la mayoría de los activos de comercialización de combustibles de Pampa Energía.- APOYO DE EE.UU. La Argentina y el FMI iniciaron este jueves formalmente negociaciones para un crédito "stand by" luego de que la delegación encabezada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, mantuvo una reunión con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y su staff de colaboradores, en la sede del organismo. En tanto, el Tesoro de los Estados Unidos brindó su "firme apoyo" a la gestión de la Argentina ante el FMI y señaló que seguirá "de cerca" las negociaciones. La reunión entre el ministro y Lagarde, que duró aproximadamente 40 minutos, se produjo un día después de que el equipo económico y técnicos del FMI comenzarán a analizar los términos de un futuro crédito al país. Si bien en principio se especulaba que el monto de las operación rondaría los US$ 30.000 millones, otras fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que finalmente podría rondar los US$ 20.000 millones. SIGUE SUBIENDO El dólar trepó este jueves diez centavos, al cerrar a $23,22 para la venta promedio, y registró así un nuevo máximo histórico en una rueda en la cual el Banco Central retomó las intervenciones y logró moderar el incremento del tipo de cambio. Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa cerró a $22,43 para la punta compradora y a $23,22 para la vendedora. En el segmento mayorista, el dólar retrocedió tres centavos, a $22,69. CUMBRE HISTÓRICA La esperada cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un tendrá lugar el 12 de junio en Singapur, anunció este viernes el mandatario estadounidense en la red Twitter. "¡Trataremos que sea un momento especial para la paz mundial!", añadió Trump en su mensaje. El anuncio se realizó después que el gobierno en Pyongyang liberara a tres ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Corea del Norte. Trump y su esposa Melania recibieron en la madrugada del jueves en una base aérea próxima de Washington a los tres liberados, quienes viajaron acompañados desde Pyongyang por el secretario de Estado, Mike Pompeo. COMPRA HOLANDESA La petrolera holandesa Trafigura completó la adquisición de la mayoría de los activos de comercialización de combustibles de Pampa Energía, que incluyen más de 250 estaciones de servicio y la Refinería Ricardo Elicabe (BBR) ubicada en la localidad bonaerense de Bahía Blanca. La operación se había acordado hace seis meses cuando Trafigura le pagó u$s 90 millones a Pampa Energía por los activos que en ese momento todavía figuraban con el nombre de Petrobras, y que a pesar de haber sido adquiridos por la compañía de Marcelo Mindlin, su fusión se encontraba demorada en la Justicia. ARRIBA LOS USADOS Las ventas de automóviles usados cerraron un primer cuatrimestre con récord histórico al registrar 588.011 unidades, y un crecimiento de 10,57% en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). La comercialización de usados alcanzó en abril las 142.065 unidades, lo que significó un crecimiento de 14,25% interanual, pero una baja 5,71% respecto de marzo último, precisó la Cámara.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: