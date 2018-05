La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/may/2018 Primera D:

Por las lluvias se suspendieron todos los partidos de ayer







Por eso, Puerto Nuevo recién jugará frente a Claypole el miércoles desde las 15.30, mismo día y horario en el que se reprogramó toda la última jornada de la divisional. Las intensas lluvias que se registraron ayer en toda la región obligaron a suspender íntegramente la última fecha del campeonato de la Primera D, por lo que no hubo actividad en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde Puerto Nuevo debía recibir a Claypole en uno de los partidos más importantes de la jornada. Es que el Tambero está involucrado en la definición por la permanencia en la categoría con Real Pilar (visitaba a Atlético Lugano): necesita ganar sí o sí y esperar que el Monarca no sume frente al Naranja. Así, para evitar especulaciones con las condiciones climáticas y los resultados, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se decidió suspender todos los encuentros (también se definían las ubicaciones de los ocho clasificados al Reducido por el segundo ascenso) y reprogramarlos para el próximo miércoles a las 15.30 horas. De esta manera, Puerto Nuevo deberá esperar hasta la próxima semana para ponerle punto final a una temporada que en el cierre lo encuentra en su peor racha, atravesando una seguidilla de nueve encuentros sin victorias.

NO RODÓ. GANARON LAS LLUVIAS Y SE POSTERGARON TODOS LOS PARTIDOS DE LA D.



Primera D:

Por las lluvias se suspendieron todos los partidos de ayer

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: