La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 11/may/2018 Breves Deportivas







DERROTAS EN MADRID: Los tres tenistas argentinos que habían alcanzado los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Madrid fueron eliminados ayer.- SUPERLIGA; ÚLTIMA FECHA: Esta noche, con dos partidos, se pondrá en marcha la última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.- RIVER PASÓ PARA HOY: Por las malas condiciones climáticas de ayer fue suspendido y postergado para hoy el partido por la 24ª fecha de la Superliga.- GANÓ VÉLEZ EN SANTA FE: Con gol de Mauro Zárate, Vélez Sarsfield derrotó ayer 1-0 como visitante a Colón de Santa Fe.- CENTRAL Y NEWELLS, AFUERA: Rosario Central perdió 1-0 como visitante frente a San Pablo de Brasil. En tanto que Newells Old Boys también quedó eliminado a pesar de vencer ayer 2-1 a Atletico Paranaense de Brasil.- PRIMERA B METROPOLITANA: UAI Urquiza venció 3-1 como local a Estudiantes de Caseros. En tanto, Tristán Suárez vs Defensores de Belgrano fue suspendido.- SUPERLIGA: ÚLTIMA FECHA Esta noche, con dos partidos, se pondrá en marcha la última fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Desde las 19 horas, Chacarita se despedirá de la categoría como local ante San Martín de San Juan, mientras que desde las 21.15 se enfrentarán Lanús y Atlético Tucumán en el sur del conurbano bonaerense, en un duelo de dos equipos sin chances de alcanzar zona de clasificación a copas. Esta 27ª y última jornada continuará mañana sábado a las 11 de la mañana en Parque Patricios, donde Huracán buscará asegurar la clasificación a la Copa Libertadores cuando reciba al reciente campeón Boca Juniors. Posteriormente jugarán: Patronato vs Banfield (13.15), Defensa y Justicia vs Arsenal (15.30), Olimpo vs Talleres (15.30), Unión vs Independiente (17.45) y Belgrano vs Temperley (20.00). En tanto, el domingo se enfrentarán Godoy Cruz vs Tigre (17.45) y Vélez Sarsfield vs Argentinos Jrs (20.00). La fecha se cerrará el lunes con cuatro juegos: Rosario Central vs Estudiantes (19.00), Racing Club vs Colón (19.00), River Plate vs San Lorenzo (21.15) y Gimnasia vs Newells (21.15). RIVER PASÓ PARA HOY Por las malas condiciones climáticas de ayer fue suspendido y postergado para hoy el partido por la 24ª fecha de la Superliga que debían jugar River Plate y Estudiantes en el Monumental. Así que Millonarios y Pincharratas se enfrentarán hoy viernes desde las 16.45 horas, siempre en Núñez. GANÓ VÉLEZ EN SANTA FE Con gol de Mauro Zárate, Vélez Sarsfield derrotó ayer 1-0 como visitante a Colón de Santa Fe en los 68 minutos que quedaron pendientes luego de que este encuentro que, en su momento, fuera suspendido porque la parcialidad Sabalera arrojó bombas de estruendo. CENTRAL Y NEWELLS, AFUERA En la noche del miércoles, Rosario Central perdió 1-0 como visitante frente a San Pablo de Brasil y de esa manera quedó eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana, dado que en el partido de ida habían igualado sin goles en el Gigante de Arroyito. En tanto, el archirrival del Canalla, Newells Old Boys, también quedó eliminado de la Copa Sudamerica a pesar de vencer ayer 2-1 como local a Atletico Paranaense de Brasil. Es que en el partido de ida de la serie, la Lepra había perdido 3-0 como visitante. PRIMERA B METROPOLITANA Ayer, en el inicio de las semifinales del Reducido de la Primera B Metropolitana, UAI Urquiza (rival de primera fase de Copa Argentina de Villa Dálmine) venció 3-1 como local a Estudiantes de Caseros en el partido de ida de la serie que se definirá el próximo martes. En tanto, el choque entre Tristán Suárez y Defensores de Belgrano fue suspendido por las inclemencias climáticas y reprogramado para esta tarde. DERROTAS EN MADRID Los tres tenistas argentinos que habían alcanzado los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Madrid fueron eliminados ayer. El tandilense Juan Martín Del Potro cayó sorpresivamente ante el serbio Dusan Lajovic por 3-6, 6-4 y 7-6 (6), mientras que las derrotas de Diego Schwartzman (6-3 y 6-4 frente al español Rafael Nadal, Nº 1 del mundo) y de Leonardo Mayer (6-4 y 6-2 ante el alemán Alexander Zverev, Nº 3 del mundo) estuvieron dentro de la lógica que suele imponerse en el tenis.



