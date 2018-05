Un camión cruzó la Panamericana y se incrustó en el zanjón de Colectora Sur

P U B L I C



El vehículo circulaba en sentido a Rosario por la autopista cuando reventó un neumático, se cruzó de mano y terminó deteniéndose violentamente frente al barrio Siderca. De milagro no fue una tragedia. El conductor resultó herido. Las imágenes captadas por las cámaras del CIMoPU no hicieron más que confirmar lo que todos pensaban ni bien vieron al camión incrustado en el zanjón que separa la Colectora Sur de la ruta Panamericana a la altura del barrio Siderca: fue un milagro. Ocurrió ayer, minutos después de las 18 horas, cuando un camión con batea que circulaba por la mano a Rosario de la autopista perdió el control tras reventar un neumático. Así, tras derribar el guardrail central y el alambraado se cruzó de mano a gran velocidad y terminó deteniéndose violentamente y "en seco" en el zanjón lindero a la Colectora Sur (a la altura del Km 70). En su descontrolado trayecto, el camión no sólo no impactó a ningún otro vehículo que circulaba en su mismo sentido, sino tampoco a algún otro que avanzaba por la ruta Panamericana hacia Capital Federal. Y, al quedar incrustado en el zanjón, afortunadamente no tocó la Colectora Sur. Quedó atrapado entre las avenidas Lavezzari y Bellomo, a metros de la escuela del barrio Siderca, entre la parada de colectivos y la posta sanitaria de la empresa Vittal. En su abrupta "frenada" llenó de tierra la Colectora Sur, pero no afectó el tránsito de ningún vehículo, por lo que el único herido de este espectacular accidente terminó siendo el conductor del camión, quien fue trasladado al Hospital San José por personal de Bomberos Voluntarios. Por los trabajos que se realizaron en el lugar, se interrumpió la circulación por Colectora Sur entre las avenidas mencionadas. CAMIONES FUERA DE CONTROL Este accidente recordó otros similares ocurridos recientemente en zonas muy cercanas de la ruta Panamericana. En diciembre del año pasado, a la altura del Km 71 (barrio Las Campanas), dos trabajadores de Liquigas murieron luego de que el camión cisterna en el que viajaban fuera impactado por un camión arenero que circulaba en sentido a Rosario, perdió el control y se cruzó de mano. En tanto, en febrero de este año, un camión que avanzaba por la autopista hacia Capital Federal se despistó a la altura del barrio Ariel del Plata, arrasó con un refugio de una parada de colectivos e impactó contra un árbol tras cruzarse sobre la Colectora Sur. Afortunadamente, en este caso, al igual que en el ocurrido ayer, no se registraron víctimas fatales, aunque el chofer resultó con heridas de consideración.

ASÍ QUEDÓ DETENIDO EL CAMIÓN. A CENTÍMETROS DE LA COLECTORA; A METROS DE LA ESCUELA DEL BARRIO.





LA CABINA DE UN LADO DEL ZANJÓN Y LA BATE DEL OTRO. ASÍ QUEDÓ DETENIDO EL CAMIÓN, A POCOS METROS DE LA ESCUELA DEL BARRIO SIDERCA.





POCO DESPUÉS DEL ACCIDENTE, PUEDE OBSERVARSE LO CERCA QUE QUEDÓ EL CAMIÓN DE IMPACTAR A CUALQUIER VEHÍCULO QUE CIRCULARA POR COLECTORA.

#Dato VIDEO recopilación, camión reventó una cubierta, despistó, se cruzó de mano y se incrustó en el zanjón de Colectora Sur, imágenes de CIMOPU, amigos, corresponsales y de Campana Info de La Autentica Defensa, 23hs personal Autopistas del Sol finaliza las tareas para retirarlo pic.twitter.com/VKU8bA1krg — (@dantrila) 12 de mayo de 2018 #Dato el camión VW que despistó en Panamericana Km 72 y cruzó la ruta no involucró a otros vehículos, en el Operativo de Seguridad además de Bomberos y CP zona 8 colaboraron otros móviles de Comando, personal motorizado de Tránsito y Defensa Civil de #Campana pic.twitter.com/BRK32yNQCv — (@dantrila) 11 de mayo de 2018 #Dato un camión VW 18-310 con batea reventó un neumático en Panamericana Km 72 #Campana se cruzó de carril cayendo en el zanjón de Colectora Sur, el chasis quedó incrustado en el barro, el acompañante con golpes fue trasladado al hospital por Bomberos móvil 43, Comando zona 8 pic.twitter.com/9kDGRN9Qqo — (@dantrila) 11 de mayo de 2018 #Dato Accidente en Colectora Sur y Bellomo. Un camión que se dirigía por Panamericana rumbo a Rosario cruzó de carril y terminó en el zanjón de la otra mano https://t.co/xAvNHA7zGK — (@frandrioli) 12 de mayo de 2018

Un camión cruzó la Panamericana y se incrustó en el zanjón de Colectora Sur

