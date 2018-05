Hoy Simulacro Anual de Respuesta a la Emergencia 2018

Será en avenida Varela 459, a partir de las 10. El escenario simulará el choque de un vehículo particular con un camión que trasporta carga peligrosa. Este sábado, a partir de las 10, se realizará el Simulacro Anual de Respuesta a Emergencias 2018. Se realizará en la zona de avenida Varela (ex Rivadavia) 459 y, según se informó, el escenario simulará el choque de un vehículo particular liviano con un camión que trasporta carga peligrosa. Como resultado del impacto, se producirá el derrame del producto y habrá heridos. En dicho procedimiento, participará Defensa Civil, el Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET), Bomberos Voluntarios, Dirección de Tránsito, Policía, y las empresas TJB y Shell. Se solicita a los vecinos no acceder al área indicada para evitar entorpecer el desarrollo de la actividad.

