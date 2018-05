Rodríguez Larreta llega a Campana para presentar el sistema de emergencias SAME

Lo hará junto al intendente Sebastián Abella el próximo viernes 18. Mientras tanto, el Municipio ultima los detalles para la puesta en funcionamiento del sistema. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estará en Campana junto al intendente Sebastián Abella en lo que será la antesala de la puesta en funcionamiento del sistema de emergencias SAME en la ciudad. "El viernes 18 de invito a que nos juntemos junto a Sebastián Abella para contarte todo lo que necesitás saber sobre la puesta en marcha del SAME en Campana", anunció el alcalde de la ciudad de Buenos Aires en su página oficial de Facebook. La idea es despejar dudas acerca del SAME y contar la experiencia de este sistema en la capital del país. Rodríguez Larreta ya hizo estas presentaciones fuera de CABA en ciudades como La Plata, Quilmes y Pilar. "Vamos a seguir trabajando para que todos los vecinos tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires tengan acceso a un sistema de salud público de calidad", completó Rodríguez Larreta. ULTIMAN DETALLES Profesionales del SAME Provincia brindaron este viernes una capacitación intensiva a más de 20 agentes locales que ya fueron seleccionados para formar parte del sistema de emergencia que se implementará en Campana. El curso se realizó en el Círculo Médico y contó con la presencia del intendente Sebastián Abella; el secretario de Salud, Ernesto Meiraldi; la directora de Desarrollo Estratégico, Cecilia Bernatzky; el director del Hospital San José, Marcelo Medina; y su par de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi. En sus palabras de apertura, el jefe comunal destacó la importancia que tendrá este sistema de emergencia inmediata en la ciudad. Abella también consideró que su implementación "es un desafío grande" y "representa un trabajo complejo". No obstante –dijo- "estamos orgullosos de llevar adelante este trabajo porque consideramos que es un avance fundamental en materia de salud pública por la experiencia y el profesionalismo que poseen". La capacitación – realizada durante toda la jornada de este viernes- estuvo dirigida a los conductores de las ambulancias, enfermeros, médicos, coordinadores médicos y radio-operadores, quienes son los que realizarán los despachos de las ambulancias. Y se abordaron temas tales como RCP básico y avanzado, inmovilización y traslado del paciente, manejo del paciente traumatizado, funciones del radio operador, manejo de catástrofes y triage.

Autoridades de la Secretaría de Salud participaron de la capacitación.





Más de 20 agentes sanitarios participaron de la capacitación

El Intendente @SebaAbella participa de una capacitación sobre el #SAME , que en el corto plazo llegará a Campana pic.twitter.com/F7TPKQy37u — MunicipalidadCampana (@campanagov) 11 de mayo de 2018

Rodríguez Larreta llega a Campana para presentar el sistema de emergencias SAME

