Se filma la segunda temporada de "Cero Drama"

La serie, dirigida por el actor Esteban Parola y actuada por jóvenes del Grupo Esperanza, graba en Buenos Aires. El estreno está previsto para julio. "Lo que se quiere plasmar en el proyecto es la integración laboral y artística", explicó su mentor a LAD. Esteban Parola tiene 38 años y toda una vida marcada por el mundo artístico. El actor y profesor de teatro oriundo de Santa Eleodora, partido de General Villegas, pudo concretar en Campana un ansiado proyecto: elaborar un programa de televisión protagonizado por el "Grupo Esperanza", que se convirtió así en la primera cooperativa artística de actores con discapacidad de nuestra ciudad. El primer espectáculo teatral se llamó "Historias en el Circo" en el año 2011. A partir de ese momento, cada integrante cobró por su labor y transitó por la experiencia de trabajar en equipo. Año a año desarrollaron diversos espectáculos; así fue llegó el ensayo cinematográfico "Pasos y Kilómetros", ganador del II Panamá Film Lab y seleccionada para participar en el Concurso de Guiones Inéditos del 36º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, Cuba. Participó también del 28º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y fue declarada de Interés Legislativo por el Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad y de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Fruto de su labor, la Asociación Argentina de Actores reconoció al grupo como un elenco profesional. Después vio la luz "Cero Drama", una serie de cuatro capítulos de 26 minutos cada uno, con producción a cargo de Girovant para Canal Encuentro. La idea se gestó en 2013 y salió al aire en junio de 2015. "Tuvimos que trabajar muchísimo dentro del canal para no caer en la demagogia de que la persona con discapacidad es buena o esto de ´pobrecito, tiene discapacidad´. Tuvimos muy buena crítica y lo que más se elogió fue la manera en la que se trabajó: se hizo teatro, fue un hecho artístico. La discapacidad quedó en un segundo plano", manifestó Parola a LAD. En 2016 hubo recambios en el Canal Encuentro, reducción de presupuestos y personal, pero el actor cuenta que la idea para la segunda parte ya estaba aprobada. La primera parte se filmó en la Casa Esperanza por un lado, y por el otro en el Teatro Pedro Barbero. Ahora se filma una parte en la Casa de la Cultura de Avellaneda y la otra en el Teatro Roma de Avellaneda. Los jóvenes viajan una vez por semana por grupos hasta allí y realizan en un día completo todas las grabaciones. "Entre la primera y la segunda temporada nos piden que haya un cambio de estética, entonces hubo que buscar lugares que se parezcan a la anterior pero que cambien ese aspecto", explicó Parola. No sólo hubo cambio de decoración sino de objetivo de trabajo. En esta ocasión son 28 los jóvenes que participan. En cada capítulo se trabaja una obra diferente: La Casa de Bernalda Alba, Lady Macbeth, El encantamiento de Dulcinea (adaptación de una novela) y por último la historia de amor entre Horacio Quiroga y Alfonsina Storni. A cada grupo se adicionan cuatro actores de carrera y uno famoso. Figuras de renombre y con amplia trayectoria como Leonor Manso, Alejandro "Huevo" Muller, Roxana Randón y Martina Guzmán han participado. También hay un segmento-café donde se habla con un referente de cada obra. Algunos de ellos son Cristina Banegas, Raúl Serrano, Mirta Busnelli y Raphael Schumacher. "El trabajo del primer año era reflejar como un elenco de actores con discapacidad trabaja en una obra de teatro profesional. Ahora es como un elenco de actores con discapacidad se integra a un elenco de actores convencionales y se le suma un actor reconocido o famoso. Lo que se quiere plasmar en el proyecto es la integración laboral y artística", asegura Parola. Cero Drama es el reflejo documentado de un elenco de actores con discapacidad que en muchos casos quieren vivir de la actuación. Parola da el ejemplo de Ricardo Bianchi, uno de los jóvenes del grupo, que ya tramita el carnet del sindicato como actor profesional. Esta segunda temporada se podrá ver por Canal Encuentro a partir de julio: "Te genera mucha ansiedad y emoción el terminar un proyecto. El durante es lo más lindo y lo más corto. Un año pre-produciendo, tres semanas filmando, y después el otro trabajo lo hace el técnico. Cuando ya termina ya pasó, hay que empezar a pensar en otro plan. Les digo al público que lo vean y que también se acerquen al grupo".

LOS ACTORES LOCALES JUNTO A ESTEBAN PAROLA, PREPARANDO LAS GRABACIONES EN LA CASA ESPERANZA.





INTEGRANTES DEL GRUPO ESPERANZA JUNTO A LA ACTRIZ LEONOR MANSO Y EL DIRECTOR ESTEBAN PAROLA.





La emoción de Marita Nabais Visiblemente emocionada pero contenta por el trabajo que realiza día a día, la actual vicepresidenta del Grupo Esperanza, Marita Nabais, contó a La Auténtica Defensa: "Hay que trabajar con las capacidades, con lo que a uno le gusta, que te gratifiques con el trabajo. La disciplina que tienen los jóvenes es impresionante. El trabajo es un derecho de todos, el crecimiento ha sido fantástico y me maravilla verlos trabajar".

MARITA JUNTO A ESTEBAN PAROLA.



