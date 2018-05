La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/may/2018 Ahora dicen que Schenfeld no fue agredido en LandNort







Un comunicado del Frente Barrial Campana asegura que el incidente relatado en nuestra edición de ayer fue simulado y que, por esa razón, Juan Carlos Schenfeld fue dado de baja del grupo de vecinos. Bajo el título "Registran nuevos ingresos de camiones a LandNort", en nuestra edición de ayer dimos cuenta de que dos camiones cisternas fueron registrados fotográficamente el jueves por la tarde ingresando a LandNort, empresa dedicada al tratamiento de residuos orgánicos que fuera clausurada por la Municipalidad de Campana en marzo pasado tras una inspección en la que se detectó y corroboró que una parte de la superficie construida en el predio no está debidamente declarada ante la autoridad municipal. Los registros fotográficos fueron captados por Juan Carlos Schenfeld, quien también dijo a La Auténtica Defensa haber sufrido contusiones leves, luego de haber sido golpeado por una de las hojas de la tranquera cuando el personal de seguridad de la empresa las estaba cerrando, hecho que también estaba registrado en video. Al respecto, ayer llegó hasta nuestra redacción el siguiente comunicado de prensa, que reproducimos a continuación: "Ante la difusión de un video emitido por 2 vecinos de Otamendi, que se manifestaron adherente al Frente Barrial Campana y que involucra a trabajadores de la Empresa Landnort, manifestamos: 1) Que el Frente Barrial Campana ratifica las acciones administrativas, políticas y judiciales que (con la conducción de Raúl Quirino y previo debate orgánico con los vecinos) ejercimos institucionalmente contra los daños humanos y ambientales provocados por dicha Empresa. 2) Que todas estas acciones del Frente Barrial Campana contra la empresa LandNort, denunciadas ante la Justicia Federal, son de dominio público y fueron remitidas tanto al Municipio de Campana como al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 3) Que las acciones del Frente Barrial Campana contra la Empresa LandNort no involucran a los trabajadores de dicha empresa, cuyo resguardo laboral los miembros del Frente Barrial Campana nos hemos encargado de sostener en todas las instancias de intervención. 4) Que las personas que, simulando haber recibido una agresión, afectaron seguridad laboral de los trabajadores y sus familias, han sido dados de baja de nuestro movimiento".

LA IMAGEN DE JUAN CARLOS SCHENFELD FOTOGRAFIANDO UN CAMIÓN QUE PUBLICAMOS EN NUESTRA EDICIÓN DE AYER. Registran nuevos ingresos de camiones a la empresa LandNort: Integrantes del "Frente Barrial Campana" lograron fotografiar a dos camiones violando la clausura municipal. Hubo incidentes ... https://t.co/E2zxjYWbFz | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 11 de mayo de 2018

