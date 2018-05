Vecinos de Ariel del Plata se reunieron con el comisario de la Policía Local

Le expresaron su preocupación por la ola de delitos cometidos por menores. El jefe policial repasó ante ellos la estrategia de prevención, pero señaló que su fuerza no tiene la solución definitiva al problema. Con la preocupación pendiente de lo que sucede en la calle y la mente puesta en buscar soluciones para recuperar la tranquilidad, vecinos de Ariel del Plata se volvieron a reunirse en la sociedad de fomento del barrio para discutir sobre seguridad. Este jueves, el encuentro mensual contó además con la presencia del comisario Juan Gabriel Gómez, jefe de la Policía local. Pese a la constante lluvia del jueves por la noche, que no dio tregua y anegó los desagües del barrio, decenas de vecinos se congregaron en la sede fomentista de Mollo y Aguiar para repasar los últimos hechos delictivos registrados y evaluar las acciones preventivas tomadas. Alarma vecinal, grupos de Whatsapp (ya hay algunos en funcionamiento) y la contratación de seguridad privada fueron algunas de las alternativas manejadas, aunque no lograron consenso unánime. Lo que sí está claro es el problema: una banda de chicos (se habla con recurrencia de tres), en apariencia menores de 15 años de edad, hicieron suyas las calles del barrio, intentando entrar a las casas cuando sus dueños no están o los pueden tomar de imprevisto. Por ahora, no se han registrado robos violentos. Sin embargo, el jueves se habló de que en otro barrio los menores fueron atrapados con armas de fuego en su poder. Los vecinos se quejan de que las autoridades no hagan nada con estos chicos, quienes se encuentran amparados del proceso penal por su corta edad. Una parte se queja de la fiscalía; otra apunta hacia Desarrollo Social del Municipio por no contener a los jóvenes que delinquen ni a sus familias. La última reunión dejó al descubierto una fuerte sensación de resignación en casi todos. En tanto, Gómez, que fue invitado por los fomentistas, llegó para explicar la estrategia policial encarada en el barrio. Señaló que Ariel del Plata tiene al día de hoy dos móviles en patrullaje: uno correspondiente a la cuadricula de recorrida del Comando Patrulla y otro -de la Local- apostado para este barrio más Santa Florentina, Federal y Héroes de Malvinas. Sin embargo, hace base en Ariel: abandona el barrio si es requerido desde alguno de esos otros tres y regresa. También precisó que son dos las "caminantes" que recorren al pie el barrio, pero que no lo hacen todo el día, sino en el horario de 8:30/9 a 19 horas. Y, si bien aseguró que tienen la orden de abarcar la totalidad del Ariel, vecinos le manifestaron que solo se mueven en el trayecto que va desde la galería comercial situada en la entrada al barrio hasta la sociedad de fomento. El comisario reconoció que la capacitación de la fuerza a su mando "es un problema general que se está solucionando" y le solicitó colaboración a los vecinos para que los efectivos hagan su labor de la mejor manera posible. Por otra parte, desligó a la Policía de la responsabilidad de evitar que los menores reincidan en el delito. "No podemos apartarnos de lo que está escrito", remarcó, en alusión a las leyes nacionales y los tratados internacionales con status constitucional que rigen en el país y resguardan los derechos de los menores de 18 años. "La ley es muy clara: cuando los detenemos, los entregamos a la Justicia juvenil y de allí se restituyen a los padres", les expresó Gómez a los vecinos, que al mismo tiempo los alentó a realizar las denuncias y estar en permanente contacto con los móviles policiales a disposición del barrio. "(A los delincuentes) Tenemos que molestarlos hasta que se vayan", dijo.

Vecinos de Ariel del Plata se reunieron con el comisario de la Policía Local

