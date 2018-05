José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Si bien es cierto que muchos que tienen memoria histórica de la economía argentina preveían que en algún momento los "mercados" dejarían de prestarnos a tasas razonables ante la necesidad de un continuo financiamiento externo, fruto de la frustrada pretensión gubernamental de que lluevan inversiones no especulativas, sorprendió ver que ese momento había llegado. Resulta alarmante la premura del anuncio del presidente Mauricio Macri sobre la iniciación de tratativas del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de ese organismo multilateral de crédito, más aún cuando él mismo confesó que sólo recién se trataba de un llamado telefónico para comenzar a hablar sobre el tema, o sea que todavía dista bastante para que finalmente se consiga ese salvavidas de plomo llamado stand-by. La corrida cambiaria que el gobierno no consiguió parar, pese a la venta de más de 7 mil millones de dólares y la exorbitante tasa de interés se explica por la creciente desconfianza que la marcha de nuestra economía despierta en los mercados internacionales. Es llamativo que el Banco Central haya recurrido también a la venta de dólares futuros cuando en su momento fueron integrantes de Cambiemos quienes denunciaron judicialmente a Cristina Fernández de Kirchner y a Axel Kicillof por utilizar esta misma herramienta económica también para intentar frenar una corrida bancaria. Como se ve, a las denuncias del macrismo hay que tomarlas con pinzas o en todo caso entenderlas como una muestra más del odio gorila. Tanto la calificadoras de riesgo Moody´s y las publicaciones The Sunday Time y Financial Time dieron cuenta de esta delicada situación e incluso la revista Forbes llegó a decir que "Puede que sea el momento de salir de la Argentina". Resulta curioso que los grandes inversores extranjeros que han obtenido fabulosas ganancias con este gobierno, hayan perdido la confianza en la política económica del macrismo mucho antes que una parte importante de los argentinos que todavía esperan tiempos mejores. Es notable como integrantes de Cambiemos salieron a querer transformar esta desgracia de volver a endeudarnos con el FMI en algo virtuoso. La lenguaraz Lilita Carrió celebró que vamos a pagar sólo el 4% de interés omitiendo las condiciones altamente perniciosas para las grandes mayorías o la curiosa interpretación de Marcos Peña, quien dijo que no volvemos al FMI porque nunca dejamos de ser socios, olvidando de que se trata de volver a pedirle plata, Como dijo José Luis Espert este acuerdo significa el fin del gradualismo. Es que para el FMI, el ajuste está bien pero que todavía es altamente insuficiente. O como diría José "Pepitito" Marrone, ¡¡Mamita querida!! Nadie sabe el significado que Macri tiene de país normal. Si se consigue el préstamo solicitado seremos el cuarto país en el mundo con líneas abiertas de stand-by junto a Iraq, Jamaica y Kenya. Sin duda, todos normales y del primer mundo. ¿Qué opinará el FMI del reciente nombramiento de la fonoaudióloga de Macri, Micaela Méndez, en el cargo de directora de Gestión Comunicacional de la Dirección General de Discurso que depende de la Subsecretaría de Comunicación presidencial, dirección que fue creada a principios de 2016?. Un votante de Cambiemos dijo ayer que para él FMI quería decir Fui Muy Ingenuo.

Opinión:

El retorno previsible

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: