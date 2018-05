El incremento de los niveles de inseguridad en la ciudad tienen dos componentes que explican el crecimiento de la problemática. El primero, tiene que ver con la falta de un plan integral de seguridad que tenga a la prevención del delito como estrategia central. El problema radica primero en la falta de herramientas para realizar de manera correcta la política preventiva que no solo tiene que ver con los recursos humanos de las fuerzas de seguridad, sino también en la falta de implementación de la tecnología al servicio de la política preventiva. A su vez, la política preventiva requiere de la coordinación entre la implementación de la tecnología con las fuerzas de seguridad. Hoy, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lejos de ser una herramienta para prevenir el delito, se ha transformado en una estructura cuyo auto control le permitió administrar el delito a cambio de un rédito económico. Para esto es necesario y urgente la conducción política y civil de las fuerzas de seguridad, cosa que no sucede. Ahora bien, si queremos erradicar la inseguridad, no basta solo con prevenir y mucho menos con aplicar políticas punitivas que han fracasado en todos los lugares donde se implementó. Si queremos erradicar la violencia de la sociedad necesitamos terminar con la injusticia y la desigualdad. Hoy las políticas que se están implementando desde el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal tienden a concentrar los recursos y las riquezas en pocas manos, dejando afuera del sistema a muchas familias. Por mas esfuerzo que se haga para combatir la inseguridad, si no se cambia el rumbo político y económico, la situación no va a cambiar. Para combatir la inseguridad, necesitamos mas y mejor educación y salud pública, políticas que fomenten el empleo de calidad y que se le generen oportunidades a los mas jóvenes; en definitiva, para tener una ciudad mas segura, necesitamos una ciudad mas justa. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro en Vamos Campana #Adelanto Alejo Sarna: "Para tener una ciudad mas segura, necesitamos una ciudad mas justa" pic.twitter.com/LTTFnLBFUV — (@frandrioli) 11 de mayo de 2018

Opinión:

Para tener una ciudad más segura, necesitamos una ciudad más justa

Por Alejo Sarna

