La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 12/may/2018 Opinión:

La crisis profunda ya no se puede ocultar













Olga García

La crisis económica se instaló en nuestro país como lo ha hecho en Brasil. Las economías que se desarrollaron durante los gobiernos anteriores en ambas naciones tenían como objetivo una mejor distribución de la riqueza y un proyecto económico nacional que lograba independencia integrado con otros países latinoamericanos. Pero el poder económico, con medios antidemocráticos, ocupó espacios en ambas naciones. Las cuestiones económicas tienen bases profundamente políticas. Sobre ellas hay posiciones tomadas de los que aspiran al poder. Es importante definir cuales de esos sectores tienen como objetivo esencial la justicia social. En el mundo la desigualdad moderna combina elementos viejos como discriminaciones raciales y sociales y algunas novedosas y aún mas terribles como sacralización de la propiedad privada y estigmatización de los perdedores. Los pueblos padecen la disminución del acceso a una información profunda que muestre claramente los fenómenos sociales y económicos que se producen. La democracia padece un desmantelamiento de información clara sobre lo que se quiere ocultar. Los medios informativos opositores sufren presiones, como el encarcelamiento de sus dueños, con métodos semejantes a los que padecen algunas figuras políticas de la oposición. La crisis insuperable nos ha llevado a que el Presidente pida socorro al Fondo Monetario Internacional. Los argentinos tenemos experiencia terrible de los desastres que produce ese endeudamiento por supuesto en los sectores más humildes. En Argentina la asfixia que sufren esos espacios sociales está produciendo un clima de critica y reacción. La reacción apunta a generar proyectos de país que reconstruyan espacios más justos en la economía y sobre todo en lo social. "Del volumen de dolor de este país... Debiéramos ser igual de básicos. No dejar que nos dividan." (Sandra Russo; Página 12; 29-4-2018). Olga García / Vocal Titular PJ Campana

Opinión:

La crisis profunda ya no se puede ocultar



