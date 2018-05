P U B L I C







Berta Chudnobsky

Este lunes, nuestros hermanos paraguayos festejan el día de la Madre y el martes el día de su Independencia. Siempre me sorprendió como valoran ambas fechas. Su comida tiene larga tradición de sus pueblos originarios y en algunos platos la mixtura de los conquistadores. Seguramente, muchos de ustedes han comido mandioca o yuca de muchas maneras, tanto en pan como en platos muy ricos. La leyenda habla de la sopa paraguaya como "una sopa que se secó". Yo les pido que prueben esta receta y disfruten esta joya culinaria de nuestros hermanos. INGREDIENTES - 3 cebollas grandes - sal fina - 1/4kgs. de grasa de cerdo - 6 huevos - 750grs.de queso fresco (tipo queso de campo) - 1kg de harina de maíz precocida - leche o cuajada - hojas de banano - papel de aluminio PREPARACIÓN Atención: No es ninguna sopa, sino una torta esponjosa salada. Cortar finamente la cebolla rehogar en una sartén con aceite la cebolla. Dejar enfriar la cebolla. Mezclar la grasa de cerdo blanda y tibia agregando uno por uno los huevos y batirlo suavemente. Añadir el queso desmenuzado en trozos pequeños.-Incorporar la cebolla y condimentar con la sal. Incorporar a todo esto la harina de maíz, la leche o cuajada. Mezclar con suavidad todos los ingredientes, debe quedar una mezcla chirle. Verter toda esta mezcla en una asadera previamente cubierta con hojas de4 banano aceitado o en caso de no conseguir, cubrir con papel de aluminio aceitado. O bien aceitar bien la asadera. La fuente donde se cocina es de 8cm, de alto y rectangular o cuadrada. Cocinar a horno caliente (180º) durante 1 hora. Se come frío o caliente cortada en trozos chicos. Es muy energética. Se puede elaborar la sopa paraguaya tipo soufflé. Para ello: separar las claras de yemas y batir por separado (claras a punto de nieve). Incorporar las yemas y luego las claras con suaves movimientos y cocinar igual.



La cocina de la abuela Berta

Sopa paraguaya

