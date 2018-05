Vencieron 35-25 a All Boys y cosecharon su sexta victoria consecutiva. Mañana visitan a Temperley por la séptima fecha. La Primera Caballeros del Campana Boat Club no detiene su marcha triunfal en el campeonato de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). El pasado domingo derrotó 35-25 como local a All Boys y cosechó así su sexta victoria consecutiva en seis presentaciones. Aunque el encuentro disputado en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana finalizó por amplia diferencia a favor del CBC, hubo pasajes complicados que los dirigidos por Eduardo Godoy supieron enfrentar y sobrellevar para luego imponerse con claridad. La primera mitad finalizó con ventaja de cinco goles para el CBC. Y en el segundo tiempo la distancia se mantuvo hasta los minutos finales, cuando los campanenses lograron sentenciar la victoria a través de contraataques que le permitieron terminar por diez goles de diferencia (35-25). El partido finalizó con tres expulsados en el conjunto visitante mientras que por el lado de Campana, Eduardo Grillo vio la tarjeta roja y debió terminar el partido fuera del campo juego. En tanto, Leonel Dente, con 7 goles, y Franco Parrilla, con 6, fueron las mejores cartas de la ofensiva del CBC. Con este triunfo, el Campana Boat Club llegó a los 18 puntos y es el único puntero de la Sexta División de la FEMEBAL. Su próximo compromiso será mañana domingo, cuando enfrente como visitante a Temperley, equipo que marcha en la quinta colocación con 10 unidades. FECHA 6: Universidad de Luján "C" 31- 22 Muñiz "B"; Instituto San Pablo Wilde 20-21 Defensores de Moreno; Bomberos de La Matanza 19-29 Banfield "B"; Platense "B" 22-25 Municipalidad de Lomas de Zamora; Campana Boat Club 35-25 All Boys. Libres: Merlo "B" y Temperley. POSICIONES: 1) Campana Boat Club, 18 puntos; 2) UNLU "C" 16 pts; 3) Merlo "B", 13 pts; 4) Municipalidad de Lomas de Zamora, 11 pts; 5) Temperley, 10 pts; 6) Instituto San Pablo Wilde, 9 pts; 7) Defensores de Moreno, 9 pts; 8) Muñiz "B", 8 pts; 9) Banfield "B", 8 pts; 10) All Boys, 8 pts; 11) Platense B, 6 pts; 12) Bomberos de La Matanza, 4 pts. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (35): Franco Parrilla (6); Oscar Sluzar (1); Eduardo Grillo (3); Daniel Sirolli (3); Ignacio Suárez (3); Luciano Díaz (5); Leonel Dente (7); Pablo Bogado (3); Martín Reynoso (1); Gonzalo Comínguez (4). ALL BOYS (25): Jonathan Harriaguis (1); Oscar Marchetti (1); Fernando Burrone (2); Sebastián Tomasena (1); Javier Winogmad (1); Federico Calderón (3); Maximiliano Silveiro (3); Alejandro Kasner (6); Nahuel Tassi (3); Gustavo Gallici (1); Esteban Torre (1); Lucas Gavilán (2). GIMNASIO: Club Ciudad de Campana LAS MAYORES IGUALARON FRENTE A LAMADRID Fue 17 a 17 como visitantes por la sexta fecha de la Cuarta División. Hoy enfrentan como locales a Municipalidad de Escobar. La Primera Damas del Campana Boat Club igualó 17-17 como visitante frente a Lamadrid en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). De esta manera, las chicas dirigidas por Eduardo Godoy acumulan una victoria, un empate y cuatro derrotas en seis presentaciones y suman 9 puntos, por lo que se ubican en la 10ª posición de la tabla que comanda Nuestra Señora de Luján "B" con 18 unidades. Ante Lamadrid, en el encuentro disputado en Villa Devoto, el primer tiempo terminó en desventaja para el conjunto de Campana por una diferencia de cinco goles (12-7). Sin embargo, las Celestes se recuperaron en el complemento y alcanzaron la igualdad. En la continuidad de este campeonato, las chicas del CBC enfrentarán hoy como locales a Municipalidad de Escobar, equipo que suma 12 puntos y se ubica en la 7ª posición de esta Cuarta División de la FEMEBAL. FECHA 6: San Lorenzo 30-32 Club Burzaco; Gral Lamadrid 17-17 Campana Boat Club; Municipalidad de Escobar 16-14 CEDEM Caseros; Banfield 13-27 Nuestra Señora de Luján "B"; Villa Modelo 18-19 All Boys; Velez "B" 30-23 Municipalidad de Almirante Brown. POSICIONES: 1) Nuestra Señora de Luján "B", 18 puntos; 2) CEDEM Caseros, 15 puntos; 3) Villa Calzada, 14 puntos; 4) Vélez Sarsfield "B", 14 puntos; 5) Club Burzaco, 14 pts; 6) San Lorenzo, 12 puntos; 7) Municipalidad de Escobar, 12 puntos; 8) Banfield, 11 puntos; 9) All Boys, 10 puntos; 10) Campana Boat Club, 9 puntos; 11) Municipalidad de Ensenada, 8 puntos; 12) Municipalidad de Alte Brown, 8 puntos; 13) Villa Modelo, 8 puntos. 14) Gral. Lamadrid, 7 puntos. TORNEO DE TRUCO Esta tarde, a partir de las 18.30 horas, se estará desarrollando un torneo de truco en el Campana Boat Club con el objetivo de recaudar fondos para el handball de la institución. SÍNTESIS DEL PARTIDO GRAL LAMADRID (17): Lourdes Cancino (4); Estefanía Cesaroni (5); Romina Caruso (2); Carola Paredes (4); Laura Rubini (1) CAMPANA BOAT CLUB (17): Tatiana Zarantonello (3); Paloma Slavin (5); Agostina Lorenzo (4); Camila Recalde (1); Verónica Schinoni (2); Agustina Bergés (2) PARCIALES: 12-7 / 5-10 (17-17) GIMNASIO: General Lamadrid

Handball:

Los Mayores del Boat Club no detienen su marcha triunfal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: